Силы обороны организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград: военные рассказали о ситуации

Подразделения Сил обороны Украины продолжают активные боевые действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации и сдерживают массированные штурмы оккупантов. Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение, организуются дополнительные логистические маршруты в Покровск и Мирноград.

В сводке группировки войск "Восток" информируют: оборона Покровска продолжается, Силы обороны контролируют северную часть города и проводят поисково-штурмовые действия по ликвидации противника в городской застройке. В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и уничтожают врага на подступах к городу.

Ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" за прошедшие сутки отразили 101 штурм оккупантов и продолжают сдерживать российские войска, которые несут потери.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий россиян у Мирнограда, Родинского, Покровска, Ривного, Котлино, Удачного, Молодецкого, Леонтовичей (бывшее Першее Травня), Филии, а также в направлении Сухецкого, Гришино, Новоподгороднего и Новопавловки. Предварительно известно, что на этом направлении обезврежено 174 оккупанта, из них 132 – безвозвратно.

Чтобы обеспечить стабильную оборону, бесперебойное снабжение и своевременную эвакуацию, в Покровск и Мирноград организуются дополнительные логистические пути.

Потери оккупантов за сутки

Всего в зоне ответственности ГВ "Восток" за сутки уничтожено 479 оккупантов. Также уничтожено 927 беспилотников различных типов и 122 единицы другого вооружения и техники, в том числе 8 танков и 17 бронемашин.

На Покровском направлении оккупанты остались без 3 единиц автомобильной техники, 3 единиц спецтехники и 4 БПЛА. Кроме того, украинские защитники поразили 8 укрытий личного состава, повредили танк, 2 единицы автомобильной техники и мотоцикл.

Силы обороны также сосредотачивают усилия на поражении операторов вражеских дронов. В течение суток уничтожен 31 расчет российских БпАК. Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1269 огневых задач, а авиация Воздушных сил ВСУ и армейская авиация поразили объекты, связанные с работой и логистикой вражеских операторов БПЛА.

