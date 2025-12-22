Украинские войска продвинулись в приграничной зоне Белгородской области и вблизи Покровска: анализ ISW

Украинские войска достигли тактического продвижения вблизи Покровска и в приграничной зоне Белгородской области России. Аналитики ISW отмечают, что эти действия происходят на фоне попыток Кремля создать иллюзию масштабного наступления на севере Украины. Реальная динамика боевых действий свидетельствует о сохранении инициативы ВСУ на отдельных ключевых участках фронта.

Информацию обнародовал Институт изучения войны (ISW). Это ежедневная оценка российской наступательной кампании.

Продвижение ВСУ в Белгородской области

Украинские подразделения совершили ограниченное трансграничное продвижение в приграничном районе Белгородской области. Геолокационные материалы подтверждают присутствие ВСУ в лесистой местности вблизи населенного пункта Мухино, менее чем в километре от международной границы. Речь идет о локальной операции, которая не имеет признаков попытки закрепления, но демонстрирует способность Украины действовать за пределами собственной территории.

Провокация возле Сотницкого Казачка

На Харьковщине российская пехота осуществила демонстративную атаку вблизи Сотницкого Казачка, используя нетипичное для нынешней войны плотное построение. Украинские силы отбили штурм, а ISW обращает внимание, что такая тактика могла быть намеренно выбрана для создания визуального и информационного эффекта.

Восстановление позиций на Покровском направлении

На Покровском направлении украинские войска достигли тактических успехов на западной окраине города. По данным ISW, ВСУ отбросили российские подразделения в результате локальных контратак, воспользовавшись тем, что противник погряз в городских боях. Украинское командование сообщает о значительных потерях российских войск на этом участке с начала осени.

Контраст с действиями России на севере

На фоне украинских продвижений Россия осуществила ограниченные трансграничные атаки в Сумской и Харьковской областях. ISW оценивает эти действия как информационно-психологическую операцию, направленную на создание впечатления "расшатывания" фронта, а не как подготовку к полноценному наступлению. Признаков концентрации сил или подготовки логистики для масштабных действий аналитики не обнаружили.

Информационный эффект вместо военного результата

Тактика российских атак, в частности у Сотницкого Казачка, не соответствует типичным штурмовым действиям РФ последних месяцев. Это свидетельствует о намеренной демонстративности операций, рассчитанной на медийный резонанс, а не на достижение военных целей.

Продвижение ВСУ вблизи Покровска и в Белгородской области показательно на фоне попыток Кремля навязать нарратив о неизбежном переломе на фронте. Реальная обстановка, по оценке аналитиков, не свидетельствует о коллапсе украинской обороны, а действия ВСУ демонстрируют сохранение тактической гибкости и инициативы.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские военные продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. За прошедшие сутки бойцам удалось отбить 71 штурм российских оккупантов.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Группировка войск "Восток". Там добавили, что оборона Покровска продолжается, а наши защитники контролируют северную часть города.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 45 штурмовых и наступательных действий военных РФ в районах Родинского, Зверевого, Котлиного, Удачного, Мирнограда, Молодецкого, Дачного, Филиала, а также в направлениях Новоподгороднего, Нового Шахматного, Светлого, Гришино и Новопавловки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!