Оборона Покровска продолжается: в ВСУ раскрыли свежие данные

Украинские защитники продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. За прошедшие сутки бойцам удалось отбить 71 штурм российских оккупантов.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Группировка войск "Восток". Там добавили, что оборона Покровска продолжается, а наши защитники контролируют северную часть города.

Ситуация в Донецкой области

По состоянию на утро, 20 декабря, Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление противника и наносить захватчикам значительные потери.

В частности, на Покровском направлении украинские защитники отбили 45 штурмовых и наступательных действий военных РФ в районах Родинского, Звёздного, Котлиного, Удачного, Мирнограда, Молодецкого, Дачного, Филиала, а также в направлениях Новоподгороднего, Нового Шахматного, Светлого, Гришино и Новопавловки.

За минувшие сутки, по предварительным данным, на этом участке фронта было обезврежено 106 оккупантов, из них 66 – ликвидированы. Также украинские военные отминусовали:

6 единиц автомобильной техники;

2 мотоцикла;

26 беспилотников;

9 единиц специальной техники;

1 укрытие личного состава;

3 склада боеприпасов врага,

6 автомобилей;

11 укрытий противника получили повреждения.

"Оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке", – говорится в сообщении.

Что касается ситуации в Мирнограде, то там украинские военные удерживают оборонительные позиции и уничтожают силы противника на подступах к населенному пункту. Параллельно налаживаются дополнительные логистические маршруты в Покровск и Мирноград для стабильного снабжения подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

На Славянском направлении российские войска пытаются обойти Северск в районе Дроновки, однако украинские подразделения принимают комплексные меры и сдерживают дальнейшее продвижение врага.

"В целом, в зоне ответственности УВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери – 445 оккупантов за минувшие сутки. Также уничтожено 1162 БпЛА различных типов и 56 единиц другого вооружения и техники", – указано в сообщении.

В то же время Силы обороны сосредотачиваются не только на уничтожении вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 68 расчетов российских БпАК. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1037 огневых задач.

Напомним, ранее сообщалось, что в западной части Покровска продолжаются бои за промышленную зону, где штурмовые группы врага пытались закрепиться. Наши защитники проводят зачистку территории: уничтожают живую силу противника и не дают ему продвинуться дальше.

Как писал OBOZ.UA, по словам офицера отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергея Окишева, на Покровском направлении не прекращаются адские бои. В частности, в самом Покровске Донецкой области российские захватчики задействовали против наших защитников резервные подразделения.

