Штурмы не утихают: в Покровске оккупанты бросают против Сил обороны резервные подразделения, – военный

На Покровском направлении не прекращаются адские бои. В частности, в Покровске Донецкой области российские захватчики задействовали против наших защитников резервные подразделения.

Подробностями в эфире Армия TV поделился офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Окишев. Он добавил, что враг использует благоприятные для него погодные условия, чтобы не прекращать продвижение.

В Покровске работает вражеская пехота

Военный сообщил, что российские оккупанты пытаются увеличить количество и интенсивность атак, а непосредственно в Покровске штурмовые действия продолжаются непрерывно. По его словам, Силы обороны фиксируют в городе рост числа вражеских атак, преимущественно совершаемых пехотными подразделениями.

Бронетехнику противник большей частью использует как средство доставки личного состава, однако эти логистические маршруты оперативно обнаруживаются с помощью дронов, после чего техника уничтожается еще на подступах. В то же время применение машин сейчас происходит реже, чем несколько месяцев назад.

"Конечно, у них есть четкие дедлайны. Но таких дедлайнов было уже 6,7,8 – я уже сбился со счета. Сейчас они привлекли резервные свои подразделения, это 76-я дивизия ВДВ. Остов этого количества наступающих россиян – именно три полка этой дивизии", – объяснил Окишев.

Он подчеркнул, что, вне зависимости от установленных для противника дедлайнов, условий или других требований, ожидаемого результата ему достичь не удалось.

Напомним, по информации 7-го корпуса ДШВ, российские пропагандисты в четвертый раз за последние полтора месяца объявили о якобы захвате всего Покровска. Однако захватчики лишь пытаются выдать желаемое за действительное. На самом же деле они не могут продавить украинскую оборону на севере города.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение последних нескольких недель бойцы ВСУ восстановили контроль над примерно 16 квадратными километрами территории в северной части Покровска. Несмотря на интенсивное давление оккупантов, украинские военные продолжают держать оборону.

