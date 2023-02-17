Россия теряет 2 тыс. военных на каждые 90 метров продвижения: в Пентагоне раскрыли новые данные о проблемах армии Путина
Оккупационные войска России, которые сегодня сосредотачиваются на штурмовых действиях в Донецкой и Луганской областях, несут там колоссальные потери. В частности, на каждые 90 метров продвижения не менее 2000 захватчиков погибает и получает ранения.
Такие цифры относительно российских потерь на Донбассе опубликовало The Times. Издание ссылается на данные разведки Североатлантического альянса (NATO).
Отмечается, что они были озвученs при обсуждении новых поставок техники и вооружения Украине в среду, 15 февраля.
Тогда глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что сухопутные войска РФ сейчас слишком поредели. Кроме того, по его словам, в их рядах отмечается сильная деморализация.
"Россия продолжает отправлять в бой большое количество дополнительных ресурсов. Большинство людей плохо обучены и плохо экипированы, и из-за этого Россия несет большие потери", – отметил министр обороны США.
В то же время он не уточнил, речь идет только о ликвидированных захватчиках, или учитываются и те российские военные преступники, которые в боях получили ранения.
В начале февраля 2023 года разведка НАТО информировала, что с момента вторжения в Украину государство-террорист Россия могла потерять до 200 тыс. человек убитыми и ранеными. По данным же Генштаба ВСУ, за почти год войны украинские Силы обороны ликвидировали около 141 260 оккупантов, а количество "300-х" захватчиков неизвестно.
Как сообщал OBOZREVATEL, организация WarSpottin опубликовала инфографику с данными о потерях живой силы и техники войск РФ. Согласно ей, только в районе Угледара на Донетчине за последние две недели оккупанты потеряли 71 единицу техники.
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