Россия требует созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за падения военного Ил-76 под Белгородом

Россия в среду, 24 января, пригласила провести срочное заседание Совбеза ООН из-за падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ. Ожидается, что заседание должно состояться в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по украинскому времени).

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Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщают кремлевские пропагандисты.

"Мы пригласили уже около часа-полтора назад срочное заседание Совбеза ООН в 15:00 по Нью-Йоркскому времени (22:00 по Киевскому, – ред.). И очень рассчитываем, что Франция, ныне председательствующая в Совбезе ООН, добросовестно выполнит свои обязательства и назначит такое заседание как можно скорее", – сказал глава российского МИД.

Он добавил, что российская сторона продолжает устанавливать "детали и факты" катастрофы и "проверяет информацию".

Напомним: 24 января в Белгородской области России разбился Ил-76. В МО РФ утверждают, что борт перевозил 65 украинских военнопленных для обмена, а всего на самолете летели 75 человек. Момент падения Ил-76 попал на видео.

В ГУР МО Украины заявили, что между Украиной и Россией 24 января должен был состояться очередной обмен пленными, и украинская сторона выполнила все договоренности. В Главном управлении разведки Министерства обороны "нет достоверной и исчерпывающей информации" по поводу того, кто находился на борту российского самолета Ил-76 и в каком количестве.

Пресс-служба отметила: российская сторона утверждает, что обмен не произошел в результате сбития самолета, якобы перевозившего наших пленных.

Украина со своей стороны выполнила все договоренности. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности.

"Безопасность наших защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона", – заявили в разведке.

Как писал OBOZ.UA, российский военно-транспортный Ил-76, разбившийся 24 января, в этот день мог вернуться с еще одного полета. По данным системы Flightradar, на днях самолет был замечен вблизи Сирии.

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