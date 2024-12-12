Россия убедила Асада в неминуемом поражении и заставила его бежать из Сирии – Bloomberg

Президент Сирии Башар Асад покинул страну после того, как силы сирийской оппозиции стремительно приблизились к столице Дамаска. Решающую роль в этом сыграла Россия, которая убедила Асада в неизбежности поражения его режима и заставила бежать из страны.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. По их словам, Кремль якобы хотел уберечь сирийского диктатора от судьбы Каддафи или Хусейна.

Опасаясь повторения ливийских событий с расправой над тираном Каддафи, Кремль предложил Асаду и его семье безопасное бегство из страны. Эвакуация была организована российскими спецслужбами через авиабазу Хмеймим, откуда Асад вылетел в неизвестном направлении. Самолет исключил транспондер во избежание отслеживания.

Такое отправление сирийского диктатора с семьей в изгнание знаменовало завершение более полувековой династии Асадов, которая началась с отца Башара, Хафеза Асада, руководившего Сирией с 1971 года вплоть до своей смерти в 2000 году.

Через несколько часов после побега Асада оппозиционные силы без сопротивления вошли в Дамаск, объявив о победе в войне, продолжавшейся почти 14 лет.

Российская сторона официально не комментирует события. Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев, а сам диктатор Владимир Путин не сделал никаких публичных заявлений по поводу падения режима Асада.

"Это была попытка минимизировать вред", – отметил Руслан Пухов, глава Центра анализа стратегий и технологий в Москве. По его словам, Кремль якобы стремился избежать кровопролития и сценария для Асада, подобного судьбе Каддафи или Саддама Хусейна, поэтому было "очень логично" сказать ему сдаться.

Российские власти теперь пытаются сохранить свои стратегические интересы в Сирии, в частности, базы в Тартусе и Хмеймиме. МИД России объявил о контактах со всеми сирийскими оппозиционными группами, а министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с турецкими и иранскими коллегами в Дохе.

Иран отмечает, что Иран, как и Россия, был ключевым союзником Асада. Обе страны встали в его защиту в 2015 году. Путин направил российских военных в Сирию, чтобы помочь Асаду оттеснить повстанцев, окружавших Дамаск.

Турция же поддерживала повстанцев, она сыграла немаловажную роль в их окончательной победе.

События в Сирии стали для Кремля неожиданностью, однако Москва пытается представить себя как ответственного партнера, обеспечившего безопасный выход Асада, не покинув союзника на произвол судьбы.

Как сообщал OBOZ.UA:

Сирийские повстанцы свергли режим Асада, он отдал власть и бежал в Россию. 8 декабря повстанцы заявили, что столица страны Дамаск "теперь свободен от Башара Асада".

Российские власти помогли сирийскому диктатору бежать из страны. При этом Москва устроила "спектакль" с авиакатастрофой.

Прибывший в Москву свергнутый сирийский диктатор Башар Асад попросил политического убежища в РФ. Кремль придай ему убежище "по гуманитарным соображениям".

После того как Асад и его семья покинули страну, сотни людей ворвались в роскошный дворец сирийского диктатора. Повстанцы обнаружили секретный тоннель для побега под дворцом Башара Асада в Дамаске.

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