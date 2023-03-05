Россия убила 13 человек ракетным ударом по дому в Запорожье: новые фото с места трагедии

В ночь на 2 марта российские террористы нанесли ракетный удар по жилому дому в Запорожье. По состоянию на утро 5 марта число погибших в результате теракта возросло до 13 человек.

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Среди погибших от действий россиян был 8-месячный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Коммунальные службы вывезли с места происшествия более 853 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших.

Начиная со 2 марта в Пункт обогрева, развернутый спасателями, обратились 251 граждан. Координацию сил и средств осуществляет мобильная оперативная группа ГСЧС Украины.

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Кроме того, во время разбора разрушенных конструкций дома спасатели извлекли из-под завалов четырех кошек и собаку.

Всего к работам привлечены 101 сотрудник из разных служб и 23 единицы техники, из них от ГСЧС – 60 спасателей и 13 единиц техники. На ликвидацию ЧП привлечены спасатели Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, подразделения ГСЧС Запорожской области, сотрудники Национальной полиции, коммунальные службы, медики и волонтеры.

Напомним, в ночь на четверг, 2 марта, российские оккупационные войска атаковали Запорожье, попав ракетой в многоэтажку. Сразу после атаки десять человек, включая одного несовершеннолетнего, считались пропавшими без вести. Среди травмированных была беременная.

Ранее сообщалось, что сотрудникам ГСЧС удалось спасти из-под завалов девушку. Екатерина Мельник пять часов провела под обломками здания.

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