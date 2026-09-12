"Россия учится": генерал Кларк назвал главные вызовы для Украины в войне

Перед новым военным руководством Украины стоят серьезные вызовы. Необходимо опережать Россию в технологиях, развивать собственное оборонное производство, сохранять поддержку партнеров и обеспечить прозрачное и эффективное использование средств на оборону.

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При этом следует учитывать, что Россия перенимает украинский опыт, адаптируется к новым технологиям и при этом обладает значительно большими производственными возможностями. Об этом в интервью отметил генерал армии США, главнокомандующий войсками НАТО в Европе в 1997–2000 годах Уэсли Кларк, его слова передает издание Espreso.tv.

Что известно

Кларк подчеркнул, что Россия учится у Украины и имеет доступ к западным технологиям, хотя и не должна его иметь.

"Несмотря на все технологическое мастерство, изобретательность и скорость адаптации украинцев, Россия учится у Украины. И, к сожалению, россияне имеют доступ к западным технологиям, которого не должны иметь, но имеют. И у них более широкая производственная база", – отметил Кларк.

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По его словам, в таких условиях Украине важно продолжать развивать технологии и наращивать собственный оборонно-промышленный потенциал.

"Для Украины очень важно и дальше развиваться в технологическом плане: создавать собственные крылатые ракеты, совершенствовать и применять дроны, развивать противоракетную оборону, собственные баллистические ракеты – все это критически важно", – отметил генерал.

Кроме того, Украине необходимо сохранять финансовую и технологическую поддержку Европы. Он считает, что европейские государства все лучше осознают угрозу со стороны РФ.

"Возможно, они не видели ее в 2022 году, но сейчас видят. Они знают, что Россия – угроза для Европы", – подчеркнул он.

Кларк также подчеркнул, что не стоит оценивать намерения Кремля по заявлениям диктатора Владимира Путина. В частности, генерал напомнил, что перед полномасштабным вторжением Москва также отрицала намерение атаковать Украину.

"Нельзя руководствоваться такими заявлениями. Нужно смотреть на реальность ситуации, на мотивы Путина и на российские возможности. Нельзя судить о намерениях просто по заявлениям Путина", – подчеркнул генерал.

Также еще одним вызовом Кларк назвал эффективное использование средств в секторе обороны. Он положительно оценил украинскую децентрализованную систему закупок, при которой бригады самостоятельно ищут необходимые технологии, однако обратил внимание на риски неэффективного распределения ресурсов и обвинения в коррупции.

"Новая команда должна с этим справиться. Оборона Украины – на первом месте, прежде чем кто-то сможет забирать деньги со стола. И я надеюсь, вы сможете это обеспечить", – сказал Кларк.

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