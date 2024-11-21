Россия ударила по Константиновке: повреждены многоэтажки, инфраструктура, газопровод, ЛЭП, шесть раненых. Фото

Российские военные вечером 21 ноября на Донбассе сбросили на город Константиновка две управляемые авиабомбы. Из-за удара по городу были ранены шесть гражданских лиц.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он отметил, что пострадали люди от 60 до 85 лет, у них ранения разной тяжести.

"Все раненые получают необходимую медицинскую помощь, один человек находится в тяжелом состоянии", – заявил господин Флашкин.

Также российским ударом повреждено 11 многоэтажек, один инфраструктурный объект, одно нежилое здание, городской газопровод и линия электропередач.

"Константиновка, как и весь Донбасс, сейчас опасна для жизни. Призываю всех: берегите себя, эвакуируйтесь", – снова призвал председатель Донецкой ОВА.

Константиновка находится на одном из самых горячих, Покровском направлении, где украинские защитники сегодня отразили 34 атаки врага.

Как сообщал OBOZ.UA, Вадим Филашкин далеко не впервые говорит о необходимости гражданским эвакуироваться из Донбасса. В последний раз он об этом напоминал 20 ноября, когда во время обстрела Николаевской громады россияне убили ребенка.

Также напомним, что 18 ноября российские оккупационные войска произвели артиллерийский обстрел жилого квартала Константиновки. Тогда в результате атаки погибли два гражданских лица – женщина и мужчина.

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