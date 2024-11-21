За сутки на фронте произошло 153 боевых столкновения, поражен пункт управления и склад БК врага – Генштаб

Оккупационная армия России продолжает давить на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. В целом за сутки на фронте было зафиксировано 153 боевых столкновения.

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Наибольшая концентрация боев сохраняется на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 21 ноября.

В течение суток враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 83 авиационных удара, сбросив 138 управляемых авиабомб. Кроме этого, оккупанты совершили более четырех тысяч обстрелов, из них 92 – из реактивных систем залпового огня, и задействовали для поражений 1380 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами россиян были районы населенных пунктов Журавка, Басовка, Новенькое, Беловоды, Краснополье Сумской области; Казачья Лопань Харьковской области; Новоегоровка, Закотное, Северск, Красное, Липовка, Торецк, Константиновка, Миролюбовка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Криничная, Улаклы, Андреевка, Лысовка Донецкой области; Алексеевка, Новодаровка Запорожской области.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также поражен пункт управления и полевой склад боеприпасов врага.

На Харьковском направлении враг 4 раза проводил безрезультатные штурмовые действия в районах Волчанска и Старицы.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семи. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Колесниковки, Загрызово, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении наши войска остановили 10 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Чернещины, Заречного, Григорьевки, Серебрянки и Тернов.

На Северском и Краматорском направлениях враг штурмовых и наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Северск, Часов Яр и Липовка.

В районе Торецка и Щербиновки враг, активно применяя бомбардировочную авиацию, 7 раз пытался продвинуться вперед.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 34 атаки врага. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Пустынка, Проминь, Крутой Яр, Красный Яр, Лысковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Новоалексеевка, Григоровка и Пушкино.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Катериновка, Елизаветовка и Антоновка оккупанты 29 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Такое же количество атак противника остановили наши защитники в районе Трудового, Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки и Новодаровки на Времевском направлении.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши воины шесть раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинских войск.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 25 авиаударов, применив 39 управляемых авиабомб. В общей сложности за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1510 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили восемь танков, 24 боевые бронированные машины, 50 артиллерийских систем, одну РСЗО, два средства ПВО, 57 БПЛА оперативно-тактического уровня и 97 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним, страна-агрессор Россия во время утренней ракетной атаки на Украину 21 ноября нанесла удар по Днепру. Там повреждено промышленное предприятие, также в городе возникли два пожара.

Ранее сообщалось, что украинские войска продолжают испытывать нехватку артиллерии во время боевых действий, поэтому вынуждены полагаться на другие средства поражения. В частности, огромные потери российским захватчикам бойцы ВСУ наносят с помощью дронов.