Украина за неимением артиллерии больше полагается на операции с дронами: в ISW оценили ситуацию на фронте. Карта

Украинские войска продолжают испытывать нехватку артиллерии во время боевых действия, поэтому вынуждены полагаться на другие средства поражения. В частности, огромные потери российским захватчикам бойцы ВСУ наносят с помощью дронов.

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Беспилотные системы помогают украинские военным сдерживать российское продвижение вдоль линии фронта. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Удары беспилотников приводят к более чем 80% потерь России вдоль линии фронта. Поэтому на данном этапе войны ударные беспилотники имеют решающее значение для предотвращения приближения российских войск к украинским позициям и участия в перестрелках с применением стрелкового оружия.

В свою очередь захватчики пытаются бороться против украинских БПЛА с помощью КАБов. По словам украинских военных, российские оккупанты нацеливают планирующие авиабомбы на небольшие группы беспилотников.

В ISW оценили, что украинские операции беспилотников играют решающую роль в ограничении российского механизированного маневра, замедляя продвижение до скорости шага и не давая российским силам в полной мере использовать текущие ограничения по численности личного состава Украины. Ни российские, ни украинские силы не обнаружили, как восстановить механизированный маневр оперативного уровня на современном поле боя, однако темп фронтовых боев остается высоким, а линия фронта – динамичной.

Аналитики отметили, что ни российские, ни украинские войска не смогли провести оптимизированный оперативный маневр с зимы 2022-2023 годов из-за устаревших доктринальных и ресурсных ограничений. Заместитель командующего ракетными и артиллерийскими войсками Украины полковник Сергей Мусиенко сообщил, что российские войска также сталкиваются с нехваткой боеприпасов на отдельных участках линии фронта и все чаще отправляют на поле боя 122-мм и 130-мм гаубицы советских времен.

Напомним,иУкраина продолжает наращивать производство собственных вооружений. В 2024 году украинские компании уже произвели более 2,5 млн минометных выстрелов и артиллерийских снарядов разных калибров. Также стремительно развивается производство украинских БпЛА, в том числе дальнобойных: в 2025 году их будет выпущено по меньшей мере 30 тысяч.

Ранее сообщалось, что в российском Татарстане есть "секретная фабрика", где инженеры производят сотни дронов-приманок, предназначенных для истощения украинской обороны. Недавно там начали выпускать термобарические дроны вместе с приманками.