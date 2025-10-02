Россия ударом по Балаклее убила женщину, которая пережила Вторую мировую войну. Фото

Вечером 1 октября российская армия нанесла ракетный удар по центральной части города Балаклея Изюмского района Харьковской области. В результате атаки погибла 88-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения.

Погибшей оказалась Алла Николаевна, которая пережила Вторую мировую войну. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

В 1941 году, когда погибшей было всего четыре года, в Синельниково на Днепропетровщине девочка получила ранение во время Второй мировой войны. В ее теле навсегда остался осколок в спине, как напоминание об ужасах прошлого.

"Но нынешнюю войну Алла Николаевна пережить не смогла. Сегодня ее жизнь забрала Россия. Она прошла сквозь Вторую мировую, чтобы увидеть независимую и мирную Украину. Но не дожила до победы и мира на родной земле. Вечная память", – отметили в прокуратуре.

Напомним, 1 октября оккупанты ударили по центральной части города Балаклея на Харьковщине. Вражеский снаряд попал в землю возле многоэтажного дома. В результате взрыва произошел пожар: горели квартира на 5-м этаже дома и легковые автомобили.

В результате вражеской атаки девять человек пострадали, среди них четверо женщин в возрасте 79, 78, 35 и 60 лет. Они были госпитализированы. Также острую реакцию на стресс испытала 88-летняя женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября около 16:00 российская армия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Черниговщины и Киевщины. В результате обстрелов были поражены важные объекты, что привело к масштабной аварии в сети и отключению электроснабжениядля 307 тысяч потребителей в нескольких районах области.

Вечером 1 октября на Черниговщине ввели графики отключения электроэнергии после массированного удара армии РФ по энергетической инфраструктуре региона. Ограничения начали действовать с 20:00.

На Чернобыльской АЭС возникла чрезвычайная ситуация. В результате российского обстрела энергетической инфраструктуры в городе Славутич был обесточен новый безопасный конфайнмент. Этот объект является критически важным, ведь именно он изолирует разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает утечку радиоактивных материалов в окружающую среду.

