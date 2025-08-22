Россия уничтожает Краматорск: в городе зафиксировали более 30 взрывов за час

Российская террористическая армия продолжает стирать с лица земли Краматорск Донецкой области. Вечером в пятницу, 22 августа, оккупанты устроили массированный обстрел – с 21:47 по 22:59 в городе было слышно более 30 взрывов.

Тип вооружения, которое применил враг, сейчас устанавливается. Об этом сообщили в Краматорском городском совете.

"Сейчас угроза обстрелов сохраняется — находитесь в безопасных местах!" – призвали там.

Что этому предшествовало

В течение дня россияне также атаковали Краматорск. Враг нанес удары по частному сектору, прозвучало около 10 взрывов, сообщили в Донецкой ОВА.

Три человека были ранены. Два человека были доставлены в травматологию в состоянии средней тяжести, один пострадавший имеет легкие ранения.

"Повреждены многочисленные дома — окончательные последствия устанавливаем. В Донецкой области уже давно не осталось безопасных мест! Эвакуируйтесь своевременно!" – призвали в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 22 июля войска РФ нанесли авиаудар по многоэтажному жилому дому в Краматорске Донецкой области. Вследствие обстрела погиб десятилетний ребенок, восемь жителей пострадали.

