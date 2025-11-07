Россия усиливает присутствие своих войск на Покровском направлении: в ISW раскрыли цели агрессора. Карта

Россия увеличила концентрацию войск на Покровском направлении. Возросло и количество вражеских атак в рамках самой ожесточенной на данный момент битвы за Покровск.

Оккупанты пытаются воспользоваться плохими погодными условиями, чтобы проникать в город большими группами на багги и мотоциклах, они также налаживают логистику. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Что происходит в Покровске и вокруг города

По данным украинских чиновников, недавно Россия нарастила свои наступательные усилия на Покровском направлении и стягивает в город все больше живой силы. Об усилении атак заявили, в частности, в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск: в зоне его ответственности 5 ноября зафиксировано 30 атак россиян – при том, что в сентябре они в среднем осуществляли около 13 штурмов в сутки на этом участке.

В ISW обратили внимание на утренний отчет Генерального штаба ВСУ, опубликованный 6 ноября, в котором указано, что из 276 боевых столкновений, зафиксированных за сутки, 100 пришлись на Покровское направление.

Тем временем командир одного из батальонов беспилотников сообщил, что российские войска в Покровске используют плохие погодные условия, чтобы собраться в большие группы и въехать в город на мотоциклах или багги.

Он отметил, что российские войска начинают подвозить провизию и пытаются проникнуть дальше на север Покровска и на украинские тыловые позиции, где расположены минометные расчеты и пилоты беспилотников.

Упомянутый офицер также заявил, что российские войска присутствуют практически во всем Покровске, позиции украинцев и оккупантов могут находиться в соседних домах.

По словам украинских воинов, за последние четыре месяца россияне понесли на Покровском направлении тяжелые потери и провели уже три ротации. Известно, что на этот участок фронта российское командование направило подразделения спецназа и морской пехоты.

"Усилия России по проникновению и дальнейшему закреплению в Покровске заметно отличаются от усилий России на Добропольском выступе, где российские войска осуществили начальное проникновение, но не смогли развернуть подкрепление для закрепления завоеваний, прежде чем украинские силы начали пытаться отбросить российские войска", –– отметили в ISW.

Известно, что по состоянию на 28 октября российские войска продвинулись на юго-восток от Балаганя (на восток от Покровска и на восток от Мирнограда).

Российские военные блогеры тем временем уверяли, что оккупанты якобы продвинулись к автомагистрали Т-0515 Покровск-Доброполье на северо-востоке Покровска и на восток от Покровска, а также на север от Новопавловки (что южнее Покровска).

Также, по словам Z-блогеров, россияне якобы захватили часть шахтного комплекса "Покровская" к северу от Удачного (к юго-западу от Покровска).

В 7 корпусе ШР ДШР отметили, что на рассвете 5 ноября россияне провели механизированный штурм численностью не менее взвода вблизи Мирнограда (к востоку от Покровска): украинские воины уничтожили три транспортных средства. Аналитики же уточнили, что в последнее время использование оккупантами механизированной техники на Покровском направлении – явление редкое, они задействовали ее в штурмах только вблизи Мирнограда, 13 и 22 октября.

"Украинские чиновники продолжают отмечать, как российские войска маскируются под гражданских лиц, что является военным преступлением согласно Женевской конвенции, что согласуется с недавними сообщениями о вероломстве России в этом районе", – добавили в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в The Independent объяснили, почему Россия нацелилась на Покровск. Там считают, что захват этого города откроет для оккупантов путь к еще двум городам – Краматорску и Славянску. Окончательной целью оккупантов является захват всего Донбасса.

