Россия устроила новую атаку на Украину: в Хмельницком прогремели взрывы

Россия устроила 18 февраля новую ракетную атаку на Украину. Около 9 утра взрывы прозвучали в Хмельницком.

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Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. А на юге страны сообщили о первых сбитиях российских ракет.

"Прогремел взрыв в Хмельницком! Оставайтесь в укрытиях!", - написал Гамалий в 9:03.

Спустя минуту он сообщил о повторном взрыве в облцентре.

Между тем глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким заявил о сбитии российской ракеты.

"Скажем так - счет на сбитые ракеты открыт", - написал он.

Также Ким показал фото с обломками сбитой ракеты, он не исключил, что это может быть ракета от украинского ПВО.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, удары Россия наносит с воздуха.

"Враг использует тактическую авиацию, в частности, в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты", - написал он.

Из-за ракетной атаки РФ в ряде регионов начали применять экстренные отключения электроэнергии.

"Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - сообщили в ДТЭК.

Также временные отключения могут происходить в Херсонской области.

"В Херсонской области возможно временное отключение электроэнергии. Это вынужденная мера, чтобы уберечь энергообъекты от существенных повреждений во время ракетной атаки. Когда угроза пройдет, электропитание восстановят", - предупредили в Херсонской областной военно-гражданской администрации.

Ограничения электроснабжения введены и в Кировоградской области.

"Из-за угрозы ракетных ударов, энергетики частично выключают свет - введена экстренная разгрузка", - сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Частично обесточена также Черкасщина.

"В связи с угрозой вражеских атак, в Черкасской области применены меры предосторожности отключения электроэнергии. Энергетики принимают меры для обезопашивания энергосистемы", - отметил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В Кривом Роге на Днепропетровщине критическую инфраструктуру превентивно перевели на питание от генераторов.

"Кривой Рог. Реальная угроза ракетных ударов. Энергетики превентивно производят отключение электроэнергии. Критическая инфраструктура – в том числе больницы, котельные, насосные и другие – переходит на генераторы", - заявил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

В городе начали работать все 110 "Пунктов несокрушимости".

Около 9.35 начались отбои воздушных тревог в регионах.

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