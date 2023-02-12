"Россия устроила в Украине геноцид": в Офисе генпрокурора рассказали, сколько детей депортировали оккупанты
С начала полномасштабной войны страна-террорист Россия депортировала из Украины десятки тысяч детей. Путинские захватчики стремятся, чтобы на территории РФ украинские дети потеряли свою идентичность.
Такие действия россиян расцениваются как геноцид украинского народа. Об этом в интервью LB заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.
По его словам, официально подтверждены более 16 тыс. случаев принудительного перемещения несовершеннолетних на территорию России, однако реальная цифра может быть в десятки раз больше. На сегодняшний день пока невозможно подтвердить все случаи депортации, так само, как и установить точное количество убитых мирных граждан.
"Как юристы мы оперируем только фактами, которые точно можем подтвердить. Но, как люди, понимаем, что речь может идти о десятках, возможно, даже сотнях тысяч детей, вывезенных в Россию. Может быть, миллион", – сказал Белоусов.
В Офисе генпрокурора отметили, что более детально о количестве депортированных в РФ детей можно будет сказать после деоккупации всех украинских территорий. Однако уже сейчас с уверенностью можно заявить, что действия РФ являются геноцидом.
Напомним, оккупанты увеличили темпы депортации украинцев, проживающих на временно захваченных территориях, называя это "эвакуацией". Россияне разворовывают средства, выделенные на размещение людей, и селят украинцев в антисанитарные условия.
Как писал OBOZREVATEL:
– OSINT-сообщество Molfar считает, что страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно трудно остаться на Родине сиротам.
– Вернуть домой удалось почти 100 несовершеннолетних (данные на конец 2022 года).
– Институт изучения войны отмечал: депортированных жителей Украины в РФ пытаются принудительно ассимилировать. Россия создает условия для стирания украинской культурной идентичности.
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