Россия "утилизирует" в Украине представителей малых народов: на войне против ВСУ погиб представитель толафаров, которых осталось менее 800. Фото

Катя Поплюйко
Россия и в дальнейшем последовательно уничтожает порабощенные коренные и малочисленные народы. На войне в Украине погиб представитель народа тофаларов, которых осталось менее 800 человек.

Речь идет о 18-летнем Андрее Холямоиве, который якобы ушел на фронт добровольно, однако в местных пабликах предположили, что вероятно парень был срочником, которого заставили подписать контракт с минобороны РФ. Об этом сообщили российские СМИ.

Что известно

2 августа 2025 года Андрею Холямоиву исполнилось 18 лет, а уже 21 сентября он погиб. Захоронение состоялось на родине лишь через три месяца после его гибели. Таким образом юноша стал одним из самых молодых подтвержденных погибших военных армии РФ.

В некрологе отмечается, что Холямоев служил в штурмовой роте. Вероятно, Андрей происходил из семьи одних из последних оленеводов-тофаларов – братьев Холямовых из села Верхняя Гутара Иркутской области, о которых упоминали в этнографических исследованиях.

В 2016 году этнограф Виктор Кривоногов отмечал, что последними оленеводами Тофаларии оставались братья Холямоевы из села Верхняя Гутара. Вероятно, погибший происходил именно из этой семьи. Также в своей работе Кривоногов привел данные о численности тофаларов на их этнической территории по состоянию на 2015 год – 663 человека.

Среди них детей в возрасте от 5 до 9 лет было только 69. На момент проведения этого исследования Андрею Холямоеву исполнилось восемь лет.

"Печальная история Холямоева – это еще одна демонстрация, что российское государство может предложить порабощенным этносам: жизнь на отражение цивилизации в нищете, отсутствие каких-либо перспектив и вымирание. С началом войны против Украины к этому перечню добавилась смерть на "СВО", – говорится в Telegram-канале проекта "Хочу жить".

Кто такие тофалары

Тофалары, или тофы, – тюркоязычный коренной народ России, проживающий на юге Сибири и внесенный в официальный перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Первые упоминания о них датируются V веком.

В XVII веке территория Тофаларии вошла в состав Московского государства. После 1757 года, когда соседняя Тува стала частью Маньчжурской империи Цин, Тофалария осталась в пределах Российской империи, испытав заметное административное и культурное, в частности языковое и бытовое, влияние со стороны русских.

Сообщение с регионом возможно преимущественно воздушным путем, а зимой – также специализированной техникой по льду реки. С конца XVII века и до 1925 года численность тофаларов стабильно колебалась в пределах 400–500 человек.

Как писал OBOZ.UA, в ISW объяснили, что стоит за указом Путина о рекордном за девять лет осеннем призыве в армию. С 1 октября в государстве-агрессоре рассчитывают призвать 135 тыс. граждан РФ. Власти при этом в очередной раз обещают, что срочников якобы не будут привлекать к войне против Украины, но все получается наоборот.

