Россия увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море: общий залп составляет 20 ракет

Россия увеличивает количество ракетоносителей в Черном море. 14 января страна-агрессор вывела на боевое дежурство еще один надводный и один подводный носители ракет "Калибр".

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Общий залп составляет 20 ракет. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"Враг вывел на боевое дежурство в Черном море еще один надводный и один подводный ракетоносители. Общий залп "Калибров" составляет 20 ракет. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – указано в сообщении.

Напомним, утром 14 января РФ атаковала Киев ракетами. В частности, сообщалось об атаке на объект критической инфраструктуры в Днепровском районе столицы и падении обломков ракеты в Голосеевском районе, после чего там начался пожар. Ее довольно быстро удалось потушить.

В министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что обломки вражеской ракеты упали на территорию Национального музея народной архитектуры и быта Пирогово. Там работают военные и правоохранители. Пострадавших нет.

Также сообщалось, что атакована утром и Киевская область. В Бучанском районе пристоличного региона во время утренней атаки был прилет в жилую застройку, а также поражен объект критической инфраструктуры.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что вражеские ракеты летели по баллистической траектории с северного направления – вероятнее всего, из Беларуси. Именно поэтому взрывы в Киеве прогремели до оповещения о тревоге: баллистические ракеты украинские Силы ПВО не могут вовремя обнаруживать.