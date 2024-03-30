Россия увеличила закупки взрывчатых веществ у западных стран в обход санкций – WSJ

Страна-агрессор Россия увеличила импорт взрывчатых веществ, необходимых для производства артиллерийских боеприпасов. Даже несмотря на санкции, выросли закупки взрывчатых веществ от компаний, расположенных в США и других западных странах.

Речь идет о нитроцеллюлозе – продукте, который играет ключевую роль в производстве пороха и ракетного топлива. Ее импорт в РФ вырос на 70% в 2022 году и к середине 2023 года составил 3039 тонн продукта. Как пишет The Wall Street Journal, это почти вдвое больше уровня 2021 года.

Нитроцеллюлозу производят всего несколько стран мира, и на нее распространяются международные торговые ограничения. Сама Россия ее производит мало. Но после введения санкций США и Евросоюза против РФ, Китай увеличил поставки нитроцеллюлозы в страну-агрессор.

Компании из США, Германии и Тайваня, также входящие в число производителей нитроцеллюлозы, в течение последних двух лет (согласно торговым данным), не прекращали поставки в РФ. Так, российский импортер Analytical Marketing Chemical Group за последние два года получил из Тайваня нитроцеллюлозу на сумму около 700 тысяч долларов. Этот импортер является постоянным партнером Казанского государственного порохового завода.

До середины прошлого года одна турецкая компания Noy İç Ve Diş Ti̇caret обеспечивала почти половину российского импорта этого продукта (согласно данным российской таможни).

Немецкие дочерние предприятия нью-йоркской компании International Flavors & Fragrances продали не менее 80 тонн нитроцеллюлозы компании Noy, которая в прошлом году отправила материал в РФ. Представитель International Flavors & Fragrances заявил, что компания была удивлена, узнав, что поставки нитроцеллюлозы, которые она приостановила в апреле 2022 года, продолжились через третью сторону.

Тайваньская компания TNC Industrial произвела более 500 тонн соединения, которое компания Noy поставила в Россию в прошлом году. Компания Hagedorn-NC, уже более века производящая нитроцеллюлозу на западе Германии, за последние два года произвела аналогичное количество продукции, также поставленной компанией Noy в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, транзит автомобилей из Евросоюза в Россию через Беларусь наконец-то начали перекрывать. Жесткие ограничения уже ввели Польша и Латвия, в ближайшее время к ним может присоединиться Литва. Именно через эти страны автомобили возили в РФ в обход санкций.

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