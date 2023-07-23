'Россия уже проиграла!' Блинкен назвал главную цель Путина в отношении Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ключевой целью Российской Федерации в начале полномасштабного вторжения в Украину было в короткий срок фактически стереть нашу страну с карты мира. Поскольку ей это не удалось даже за 1,5 года войны, то очевидно, что Москва уже проиграла.

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Об этом американский чиновник сказал в интервью CNN. Украинцы в отличие от российских солдат знают, за что они борются, поэтому захватчики не имеют шансов на победу.

"Целью Путина было стереть Украину с карты, ликвидировать ее независимость, ее суверенитет, подчинить ее России. Это уже давно провалилось, Россия уже проиграла", – подчеркнул Блинкен.

Напомним, что еще в прошлом году исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс озвучил аналогичную мысль, причем сравнив Путина с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

"И Путин уже проиграл. Он ошибся относительно стойкости украинцев. Потому что никто больше не решается говорить ему полную правду, в том числе и о состоянии его армии, разваленной коррумпированными офицерами", – сказал политик в декабре прошлого года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Блинкен считает, что контрнаступательная операция украинских войск не завершится в течение одной-двух недель – в Госдепе рассчитывают на "несколько месяцев". Вместе с тем фактически РФ уже проиграла войну.

Он также призвал коллег среди международного сообщества учитывать риски и препятствия, которые преодолевает украинская армия, поэтому не стоит давать преждевременных оценок Силам обороны.

"Мы с самого начала говорили, что это будет тяжело. Вы, видимо, слышали, и многие говорили о том, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них", – указал американский чиновник.

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