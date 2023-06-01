Россия в мае потеряла в войне против Украины 17 тыс. военных и побила несколько 'рекордов': озвучены цифры

За май 2023 года на украинском фронте оккупационная армия РФ потеряла около 17 410 военных и побила несколько "рекордов" по количеству потерянной техники. В последний месяц весны ВСУ лишили врага примерно 2,2 тыс. единиц бронемашин, танков, артиллерии, систем ПВО, ракет и дронов.

Видео дня

Такие подсчеты предоставил блогер Роман Шрайк в своем Telegram-канале. По его словам, это статистика russian-casualties.in.ua на основании данных Генштаба ВСУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Автор поста указал, что потери РФ в технике за май 2023 года составляют:

– 104 танка;

– 286 боевых бронемашин;

– 553 артсистемы;

– 31 РСЗО;

– 21 средство ПВО;

– 5 самолетов;

– 4 вертолета;

– 655 БПЛА;

– 175 крылатых ракет;

– 394 единицы автотехники и автоцистерн;

– 99 единиц спецтехники.

Блогер отметил, что в мае воины ВСУ установили месячный рекорд по уничтожению российских артиллерийских систем, БПЛА и спецтехники. На втором месте идут вражеские средства ПВО и крылатые ракеты.

"Больше всего, конечно, впечатляют темпы уничтожения артсистем", – подчеркнул Шрайк.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, в последний день мая 2023 года защитники Украины ликвидировали на фронте 460 наемников армии РФ. Также они уничтожили 42 единицы вражеской техники, среди которых 14 артсистем и семь беспилотников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!