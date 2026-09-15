Россия в результате удара по "Олейне" в Днепре убила молодоженов: появились подробности. Фото

В результате российского удара по Днепру 10 сентября погибли Тимофей и его невеста Богдана. Желающие могут прийти, чтобы проводить их в последний путь.

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Об этом стало известно из сообщения родственника погибших, опубликованного в Instagram. Он также призвал горожан приносить цветы на место трагедии.

Утром 10 сентября Россия атаковала Днепр ракетой-дроном "Бандероль". Под удар попало предприятие пищевой промышленности.

Около 11:00 враг нанес повторный удар по тому же предприятию. После попадания там вспыхнул пожар.

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что в результате повторной атаки погибли два человека, еще двое получили ранения.

Таким образом, среди двух погибших были Тимофей и Богдана. Они были самыми близкими для него людьми.

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"10.09.2026 от ракетного удара погибли мои самые близкие люди — мой брат Тимофей и его невеста Богдана", — написал он.

Семья также сообщила, что желающие могут прийти попрощаться с погибшими. Кроме того, люди могут прийти непосредственно на место трагедии и возложить цветы в память о погибших.

В Украине после российского удара 8 сентября был существенно поврежден завод REEVA в Белой Церкви, из-за чего компания временно не может производить и отгружать продукцию. В то же время в Днепре сообщают также об ударе по заводу "Олейна" 10 сентября, предприятие приостановило работу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска несколько раз наносили удары по Днепру, в результате чего погибли как минимум два человека. По состоянию на 22:30 противник совершил четыре воздушных атаки, обстреляв местные предприятия.

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