В Украине выпустили документальный фильм под названием "Бледной моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе" (РДК). В нем бойцы РДК поделились целью своего участия в боевых действиях, выразили свое отношение к Украине и спрогнозировали распад России на республики.

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Этот фильм выпустил видеопродакшн украинского медиа Online.UA. Видеосъемки проходили на боевых позициях РДК, тренировочных площадках и секретных локациях.

С начала лета 2022 года Российский добровольческий корпус (РДК) активно участвует в боевых действиях на Авдеевском, Лиманском направлениях и в Запорожье. Корпус проводил ряд операций в приграничных регионах РФ с целью прекращения деятельности агентов ФСБ, изъятия вражеской техники и подавление враждебной активности. В Кремле существует тревога по поводу деятельности РДК, поэтому эта организация попала в список террористических групп в России.

По словам командира Российского добровольческого корпуса Дениса Никитина, Российская Федерация в том виде, в каком она сейчас, не будет существовать. Ведь большинство порабощенных народов, которые находятся под ее властью, живут своей отдельной жизнью, имеют свою историю и ценности.

"Прежде всего Россия в том виде, в каком она есть сейчас, не будет существовать. Потому что уже сейчас мы можем наблюдать, что Дальний Восток живет своей жизнью, Сибирь живет своей жизнью, Урал живет своей жизнью. Исламские республики, такие как Татарстан, Чечня, Дагестан, Ингушетия – у них своя абсолютно история. Они даже не скрывают, что Дагестан - это не Россия, Чечня – это не Россия", – подчеркнул Никитин.

Добровольцы Российского добровольческого корпуса отметили, что они называют себя "русскими", однако отграничиваются от термина "россияне" – граждане государства, которое они считают террористическим.

Начальник штаба РДК Александр Фортуна отметил, что гражданам РФ необходимо определяться с системой координат в жизни. И те люди, которые верят в цели "СВО", лучше пусть едут и умирают за Путина, поскольку их уже не изменить.

"Люди, которые верят в цели "СВО", пусть едут в "СВО". Мы их ждем, надеемся, что их приедет как можно больше. Потому что с этими людьми невозможно уже что-то сделать. Им невозможно что-то доказать или их перевоспитать. Поэтому я считаю, что они должны приехать и умереть. Те люди, которые сомневаются... мне кажется, почти два года сомнений — это как-то многовато" – заявил он.

Идеолог Российского добровольческого корпуса Владимир "Кардинал" также подчеркнул, что преступный режим страны-агрессора подавляет любые попытки национально-культурной автономии в России.

"Если бы я родился, например, ингушем, я бы обратился к президенту Ингушетии со своей проблемой. И он бы донес эту проблему сакральному Владимиру Путину. А русскому обратиться не к кому, у него нет представителя. То есть Путин — президент россиян. Именно поэтому, что когда-то давным-давно был сделан такой цивилизационный выбор, русским приходится умирать под Авдеевкой. Просто потому, что таковы геополитические интересы государства Российская Федерация, которая на самом деле к ним не имеет никакого отношения, – говорит идеолог РДК "Кардинал".

Также командир минометного взвода Российского добровольческого корпуса Алексей Левкин поделился своими впечатлениями. В России его называют агентом ГУР, маргинальным певцом и "нацистом".

"Читать российские СМИ означает вредить своему психическому здоровью. Государство, которое стало террористом, вообще символом зла во всем мире... какие-то негативные характеристики от его имени для меня намного лучше, чем если бы они меня хвалили и говорили, что я, наоборот, в чем-то хороший", — подчеркнул Левкин.

Бойцы РДК рядом с украинцами противостоят российской агрессии и отстаивают общечеловеческие ценности, борясь за независимость нашей страны. Все они подчеркивают, что их цель одна – победа Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль обеспокоен возможным восстанием в регионах Сибири. В целях предотвращения подобных ситуаций в Бурятии был организован штаб, предназначенный для противодействия угрозам сепаратизма и национализма. В Сибирском батальоне Вооруженных сил Украины отметили, что бойцы готовятся к окончательному разрушению "тюрьмы народов" под названием РФ.

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