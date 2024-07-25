Россия вербует диверсантов в Европе через Telegram и TikTok: раскрыты детали "схемы"
Спецподразделение российского Главного разведывательного управления (ГРУ РФ) вербует диверсантов в Европе через Telegram и TikTok. Командой агентов, которая стоит за организацией серии диверсий, руководит полковник Денис Смолянинов.
Об этом сообщает расследовательский центр "Досье", который получил доступ к соответствующим документам. По данным расследователей, команда агентов ГРУ под руководством Смолянинова, в частности, в начале 2024 года завербовала через Telegram мужчину в Латвии.
По их указаниям он бросил коктейль Молотова в Музей оккупации в Риге.
Группа Смолянинова также стоит за дезинформационной акцией в конце 2023 года, когда на фоне войны Израиля и Палестины группа граждан Молдовы разрисовала здания в Париже и пригородах звездами Давида.
Как выяснилось, этих диверсантов завербовали через TikTok.
Как установили расследователи, агенты ГРУ РФ ищут потенциальных диверсантов через чаты для поиска работы, в среде пророссийских активистов, преступников или радикалов (как правых, так и левых).
Источники центра "Досье" утверждают, что ГРУ также привлекает к диверсиям криминалитет из РФ, Украины, Грузии, Армении, Молдовы и Сербии, вербуя преступников через оперативников МВД.
У этих агентов иногда есть паспорта Европейского Союза.
Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября 2023 года в Париже задержали пару из Молдовы, которая нарисовала "звезды Давида" на стене школы. Подозреваемые сказали следователям, что действовали по заданию "человека из России". Никакой другой информации о личности "российского вдохновителя" не было известно.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!