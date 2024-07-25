Россия вербует диверсантов в Европе через Telegram и TikTok: раскрыты детали 'схемы'

Спецподразделение российского Главного разведывательного управления (ГРУ РФ) вербует диверсантов в Европе через Telegram и TikTok. Командой агентов, которая стоит за организацией серии диверсий, руководит полковник Денис Смолянинов.

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Об этом сообщает расследовательский центр "Досье", который получил доступ к соответствующим документам. По данным расследователей, команда агентов ГРУ под руководством Смолянинова, в частности, в начале 2024 года завербовала через Telegram мужчину в Латвии.

По их указаниям он бросил коктейль Молотова в Музей оккупации в Риге.

Группа Смолянинова также стоит за дезинформационной акцией в конце 2023 года, когда на фоне войны Израиля и Палестины группа граждан Молдовы разрисовала здания в Париже и пригородах звездами Давида.

Как выяснилось, этих диверсантов завербовали через TikTok.

Как установили расследователи, агенты ГРУ РФ ищут потенциальных диверсантов через чаты для поиска работы, в среде пророссийских активистов, преступников или радикалов (как правых, так и левых).

Источники центра "Досье" утверждают, что ГРУ также привлекает к диверсиям криминалитет из РФ, Украины, Грузии, Армении, Молдовы и Сербии, вербуя преступников через оперативников МВД.

У этих агентов иногда есть паспорта Европейского Союза.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября 2023 года в Париже задержали пару из Молдовы, которая нарисовала "звезды Давида" на стене школы. Подозреваемые сказали следователям, что действовали по заданию "человека из России". Никакой другой информации о личности "российского вдохновителя" не было известно.

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