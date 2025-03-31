Россия вербует подростков для диверсий: в полиции показали, как работает враг

Россия продолжает вербовать украинских подростков. В этот раз страна-террорист пыталась сделать своим "агентом" обычного одесского школьника.

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Такую информацию обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он отметил, что враг вербует подростков для диверсий.

"Смотрите скриншоты такой попытки от одесского школьника, которому написал вербовщик. Постоянная разъяснительная работа с учениками об опасностях, которые могут подстерегать в интернете, дает свои результаты", – говорится в сообщении.

Белошицкий добавил, что недавно к одесскому инспектору Службы образовательной безопасности обратился ученик 9-го класса. Он рассказал, что в Telegram-канале ему написали неизвестные и предложили "подработать".

Задачей подростка было поджигать транспортные средства РТЦК, административные здания и оставлять на них граффити. За это обещали денежное вознаграждение.

"Сначала заманивают несложными задачами, например сфотографировать определенный объект или нарисовать граффити. Если это выполнено, ребенка пытаются вовлечь в более серьезную подрывную деятельность — из-за шантажа или обещания заработка", – отмечает Белошицкий.

Он отмечает, что именно в этом случае все обошлось. Потому что школьник сохранил переписку по телефону и передал инспектору Службы образовательной безопасности. Соответствующие службы уже информированы и работают над этим событием.

"Друзья, будьте внимательны и объясняйте детям, какие риски скрывают такие "предложения". Не молчите! Если вам известна информация о вербовке – немедленно сообщите. Или полицию по номеру 102. Или в специальный чат-бот СБУ "Спали ФСБшника", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, нацполиция и СБУ установили лиц, причастных к организации терактов в Ивано-Франковске 11 марта. Как выяснилось, за подготовкой терактов стояли два местных подростка, которых завербовали российские спецслужбы. В результате сотрудничества с врагом 17-летний парень погиб, а его 15-летний сообщник получил тяжелые ранения – таким образом, российские спецслужбы пытались ликвидировать всех исполнителей.

Напомним, что в Тернопольской области российские спецслужбы пытались завербовать шестиклассника для диверсионной деятельности. Ребенку предлагали заработать "быстрые деньги" за поджог объектов критической инфраструктуры и построек правоохранительных органов. Однако юный украинец не соблазнился такой "подделкой".

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