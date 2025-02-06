Россия вербует украинцев для взрывов ТЦК и использует как смертников: в СБУ объяснили, как действовать тем, кто получил 'предложения' от врага

Российские спецслужбы сменили тактику и начали вербовать украинцев для подрывов территориальных центров комплектования (ТЦК). В то же время исполнителей ликвидируют сразу после выполнения "задания", чтобы избавиться от свидетелей.

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СБУ предостерегает: любое сотрудничество с врагом – это смертельная ловушка! Об этом говорится в заявлении Службы безопасности.

ФСБ вербует украинцев, предлагая им "простую задачу" – занести пакет в ТЦК, отделение полиции или другое админздание. На самом деле это взрывчатка, а исполнителя подрывают дистанционно, чтобы вместо следов. Российские кураторы не заботятся о жизни завербованных – они используют людей в своих террористических целях.

Служба безопасности Украины призывает осторожничать и не вестись на такие "предложения". Если вам или вашим знакомым предлагают подобную работу, это ловушка. Не соглашайтесь и сразу сообщите о попытке вербовки в чатбот СБУ "Спали ФСБешника": t.me/spaly_fsb_bot.

В сообщении укажите, что вам предлагали сделать, предоставьте контакты вербовщика и любые детали, которые помогут разоблачить агентуру. Ваша информация остается конфиденциальной, а каждое обращение будет тщательно проверено.

"Помни! Не ведись на обещания россиян – они тебя ликвидируют при выполнении "задания". Не сжигай своих! "Спали" врага! Вместе разрушим российские планы! – отметили в СБУ.

Напомним, в Украине проходят террористические акты, направленные против работников ТЦК и полицейских, которые являются частью целенаправленной атаки спецслужб Российской Федерации. Иван Выговский, генерал полиции третьего ранга и глава Национальной полиции Украины, рассказал, что только в этом году произошло девять таких инцидентов.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 февраля возле здания РТКЦ и СП в Павлограде на Днепропетровщине произошел взрыв. Тогда пострадал 24-летний военнослужащий.

Кроме того, 1 февраля вечером в Ровно возле здания ТЦК также прогремел взрыв. Один человек погиб и шесть были ранены. Подробности инцидента устанавливает полиция.

Летом в городе Буск Львовской области возле территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестный бросил гранату в фасад здания и скрылся с места происшествия. В результате было повреждено здание, но обошлось без пострадавших.

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