Если произойдет, в какой бы то ни было форме, заморозка, то, помимо активной фазы подготовки к следующему витку, Украину также ждет нереальный уровень информационного давления.

Москва будет делать все, чтобы выстроить такую картину, что они якобы и не думали брать Киев и подчинять всю страну, а вот те земли, которые они захватили на юге, — это и был их план, если не максимум, то точно один из основных и центральных.

Это будет делаться как внутри самой России — там уже спущены методички, мол, "за Украину-то и не брались всерьез", — так и в Украине, не жалея на это ресурс.

Это будет делаться не с целью цементирования, а с целью — в промежутке, к подготовке к следующему витку — чтобы украинцы не чувствовали, что смогли добиться чего-то, что весь предыдущий этап якобы прошел для них только в минус.

Словно и не было полуокруженного Киева, "Россия в Херсоне навсегда", харьковского блица и т. д.

А если и были, то это все были договорняки и манипуляции, мол, заслуги украинских солдат в этом нет.

Например, финны помнят свою войну против Москвы как такую, в которой смогли достойно противостоять советскому натиску и сохранить независимость.

В Финляндии помнят эту войну как пример мужества и стойкости, даже несмотря на потерю территорий, так как был сохранен суверенитет.

А вот в СССР историки извели немало бумаги, чтобы зафиксировать в историографии, что, мол, они только хотели подвинуть границу — и не более.

Или вот другой пример: Египет, будучи битым во всех войнах против Израиля, считает себя победителем, так как смог вернуть себе обратно Синайский полуостров (в обмен на признание права Израиля на существование и мир с ним).

При этом то, что египетские регулярные части шли двумя колоннами в 1948 году уже по территории Израиля и его войска, которые шли по побережью, были в считаных километрах от Тель-Авива, — это вообще вычеркивается из истории.

В египетском музее "победы" вы про это не прочитаете.

Мол, на никакой Тель-Авив мы не шли, никуда не нападали и вообще всего этого не было, а вот была зато агрессия Израиля, и мы, не щадя живота своего, отвоевали себе Синай обратно.

Мысль о том, что если бы Египет в 1948 году признал бы Израиль и сразу заключил бы с ним мир, то тогда и не терял бы Синай, — из всей этой придуманной историографии вычеркивается на корню.

Россия пойдет таким же путем — превратить свои неудачи, недоработки и ограниченные завоевания в полноценные успехи.

С другой стороны, раздуть в украинцах комплекс неполноценности, мол, якобы ваши потери бессмысленны, так как Россия выполнила свои задачи, а вот вы — нет.

Разъедающий изнутри все конструктивное комплекс неполноценности должен не дать адекватно воспринимать реальность, проводить работу над ошибками и готовиться к новому витку.

Будет ли заморозка завтра или через год (а может, и через три) — готовиться к этому нужно уже сейчас, потому что, как я уже вначале отметил, Россия вбросит в это колоссальный ресурс — уже вбрасывает.