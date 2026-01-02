Россия впервые в 2026 году атакует Киев дронами: раздались взрывы

Вечером 2 января Россия впервые в новом году атаковала дронами Киевскую область. Прозвучали взрывы – противовоздушная оборона начала сбивать вражеские беспилотники.

Об этом сообщили в КОВА. В администрации призвали жителей Киевщины не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", – говорится в сообщении.

Сирена тревога над Киевской областью начала распространяться в 22:24.

Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников в Бориспольском районе направлением на Бровары.

А уже в 22:38 в военной администрации сообщили о работе противовоздушной обороны.

новость дополняется...