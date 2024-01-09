Россия впервые за долгое время не атаковала Украину дронами ночью: Гуменюк объяснила, что произошло

Ночь во вторник, 9 января, стала первой за долгое время, когда российские оккупанты не запускали по Украине дроны-камикадзе типа Shahed-136/131. Вероятно, на это повлияло ухудшение погодных условий.

Видео дня

По этой же причине, хоть и не только, враг также снизил активность тактической авиации. Об этом сообщила в эфире телемарафона пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Понимаем, что отсутствие дроновой атаки – это, определенным образом, отклик и погодных условий также. Однако артиллерийские обстрелы враг продолжает, и ночью снова напоминал о себе херсонцам, жителям Антоновки", – отметила она.

По ее словам, на Херсонщине оккупанты делают ставку на обстрелы артиллерией именно жилых кварталов и объектов социальной инфраструктуры. К счастью, этой ночью они обошлись без пострадавших среди мирного населения.

Вместе с тем армия РФ немного снизила активность тактической авиации. Помимо погоды, также повлиявшей на возможность врага атаковать "Шахедами", это стало и следствием боевой работы Сил обороны.

В зоне ответственности ОК "Юг", говорит Гуменюк, захватчики все равно возвращаются к использованию бомбардировщиков. На днях они пытались сбрасывать управляемые авиабомбы на населенные пункты правого берега Херсонщины. В то же время неуправляемыми авиаракетами враг бил по левому берегу, поскольку его штурмовые действия там вообще не имеют успеха.

"Они теряют там и людей, и технику, поэтому пытались давить авиацией", – уточнила спикер Сил обороны юга.

Как сообщал OBOZ.UA, во время одной из российских воздушных атак в Украине сбили первыйдрон-камикадзе типа Shahed-238 – оснащенный реактивным двигателем он летел со скоростью около 500 км/ч. Примечательно, что Иран представил этот вид ударного БПЛА только в ноябре 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!