На территории Украины сбили первый Shahed-238 с реактивным двигателем: что о нем известно. Фото

На территории Украины сбил первый Shahed-238 с реактивным двигателем. Он летел со скоростью около 500 км/час.

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Дрону-камикадзе удалось долететь до середины страны. Об этом сообщил украинский военнослужащий, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"На территории Украины был сбит первый Shahed-238 с реактивным двигателем. Долетел до середины страны. Шел со скоростью более 500 км/ч. Не думал, что они так скоро появятся у нас", – говорится в сообщении.

Военный добавил, что никакого "супероружия рейха" на новых дронах нет – у них обычный заряд.

В то же время, Shahed-238 имеет высокую скорость, что затрудняет работу мобильных групп, но не ПВО. При этом, по мнению Бескрестнова, дроны теперь будут долетать быстрее и будут иметь лучшую маневренность.

Следует отметить, что впервые Shahed-238 с реактивным двигателем был представлен Ираном в ноябре 2023 года.

Версия Shahed-238 была представлена в трех версиях с разными системами наведения. Классический вариант дрона оборудован автономной системой наводки и сигналами GPS. Второй вариант имеет инфракрасную систему наведения. Такие дроны могут использоваться для поражения теплоконтрастных целей, в том числе военной техники в тылу противника.

Еще одна модификация Shahed-238, вероятно, имеет радиолокационную систему наведения. Эти беспилотники могут стать аналогом противорадарных ракет, наводящих на излучение поисковых радиолокационных станций.

Эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых считает, что черный цвет "шахеда" - это рекламный трюк, никак не влияющий на боевые характеристики. Однако покрытие черным цветом может усложнить его определение, поскольку основной способ для этого в районе работы мобильных групп – звук и лучи прожектора.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины в ночь с 7 на 8 января сбили восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Все неприятельские цели были обезврежены в небе над южными регионами.

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