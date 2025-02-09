Россия впервые засветила свой новый дрон-камикадзе 'Италмас': чем опасен

Россияне начали применять на фронте свои новые ударные беспилотники "Италмас" или "Изделие-54". Испытания этого нового дрона-камикадзе стартовали еще зимой 2023 года.

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Заявлено, что дальность действия этих дронов составляет около 200 км, они оснащены боевой частью массой в несколько десятков килограмм, россияне также уверяли, что в этот БПЛА якобы интегрированы системы искусственного интеллекта. Об этом сообщают социально-бытовой журнал "Водограй" и военный портал Defense Express.

В "Водограе" обратили внимание на то, что на фронте замечены новые российские ударные БПЛА "Италмас" и опубликовали подтверждающие фото.

В Defense Express напомнили, что впервые новый дрон-камикадзе "Италмас" в РФ был показан еще в сентябре 2023 года. Разрабатывал его производитель дронов-камикадзе "Ланцет". Целью было создание дрона, по виду и способу запуска подобного "Шахеду", но с лучшими тактико-техническими характеристиками.

В России также утверждали, что зимой того же года приступили к испытанию нового дрона-камикадзе. При этом российские пропагандисты заявляли, что первые применения этого БПЛА якобы прошли уже в октябре 2023 года, до начала испытаний. Правда, ни одного доказательства этих утверждений российские "военкоры", которые делали подобные заявления, не привели.

"По тактико-техническим характеристикам дрона "Италмас", то известно, что его дальность действия ориентировочно составляет около 200 км, а масса боевой части – десятки кг. Сами рашисты заявляли, что в дрон якобы интегрированы системы искусственного интеллекта", – отметили в Defense Express.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина трансформировала гражданский самолет в тяжелый дрон-камикадзе с дальностью более 1000 км. Несмотря на свои значительные размеры, этот беспилотник благодаря конструктивным особенностям стал сложной мишенью для росссийской противовоздушной обороны.

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