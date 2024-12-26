Украина трансформировала гражданский самолет в тяжелый дрон-камикадзе с дальностью более 1000 км: в Bild оценили разработку. Фото и видео

Украина переоборудовала гражданский самолет в тяжелый дрон-камикадзе с дальностью полета более 1000 км. Несмотря на свои значительные размеры, этот беспилотник, благодаря конструктивным особенностям, стал сложной мишенью для российской противовоздушной обороны.

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Об этом сообщает Bild. Данный БПЛА используется для выполнения боевых задач на территории РФ.

Дрон оборудован малозаметным двигателем, который не нагревается до высоких температур, что значительно усложняет его обнаружение радарами российской ПВО. Дополнительная защита обеспечивает специальное покрытие, снижающее радиолокационную видимость, а способность летать на малых высотах и низкой скорости дает ему дополнительные преимущества в уклонении от вражеских систем.

Этот дрон-камикадзе особенно эффективен при ударах по российской территории. Наиболее известным примером является атака на завод по производству дронов-камикадзе Shahed в Татарстане, расположенный более чем в 1200 км от Украины.

Напомним, что данный беспилотник, 2 апреля 2024 года, поразил установку первичной переработки нефти на нефтеперерабатывающем заводе в Нижнекамске, повлекший за собой масштабный пожар. Мощность поврежденной установки составила 8 млн. тонн нефти в год, что равняется 2,6% от общего годового объема переработки в РФ. Кроме того, этот завод входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Как сообщал OBOZ.UA, минобороны кодифицировало и разрешило поставки в подразделения Сил обороны беспилотного авиационного комплекса украинского производства "Щедрик". Этот дрон предназначен для наблюдения за действиями врага на поле боя и способен выполнять задачи как в дневное, так и в ночное время.