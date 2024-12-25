'Наблюдать за врагом и в мороз, и в жару': Минобороны допустил к поставке отечественный беспилотник 'Щедрик'

В Минобороны кодифицировали и разрешили поставки в подразделения Сил обороны беспилотного авиационного комплекса отечественного производства "Щедрик". Он предназначен для наблюдения за действиями врага на поле боя.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Там отметили, что беспилотник способен выполнять задачи как днем, так и ночью.

По информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, комплекс "Щедрик" включает в себя станцию управления и дистанционно управляемые летательные аппараты. Эти аппараты оснащены бесшумными электродвигателями и отличаются высокой стойкостью к радиоэлектронным помехам.

Летательные аппараты "Щедрик" способны работать при сложных погодных условиях, включая сильный ветер, мороз и жару. Их аккумуляторы обеспечивают длительное время непрерывной работы.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, данный беспилотник и его оптическое оборудование обеспечивают работу на высоте, недостижимую для большинства средств противовоздушной обороны врага.

Напомним, вооруженные силы Украины пополнили арсенал роботизированным комплексом Droid TW 12.7, оснащенным пулеметом Browning 12.7. Этот комплекс официально кодифицирован и допущен к использованию военными после успешных боевых испытаний. Его стоимость составляет от 26 до 29 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский передал Силам обороны новую партию дронов-ракет "Пекло" с дальностью поражения 700 км. Это оружие не уступает российским ракетам по эффективности, однако значительно экономичнее. К моменту передачи уже зафиксировано пять успешных использований дронов для уничтожения враждебных целей.