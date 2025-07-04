Россия второй раз за день атаковала Кривой Рог: восемь пострадавших, повреждена гражданская инфраструктура. Фото

Российские оккупанты вечером 4 июля снова ударили с воздуха по Кривому Рогу. Из-за второй за сутки атаки по городу число пострадавших возросло до 14 человек.

Видео дня

Об этом сообщили председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и глава городской военной администрации Александр Вилкул. В свою очередь спасатели показали последствия второй атаки города.

По словам Сергея Лысака, из-за второго удара по городу "возник пожар, была повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие".

Глава области также уточнил, что днем и вечером защитники неба уничтожили в Днепропетровском регионе еще семь вражеских беспилотников – это в дополнение к тем, что были уничтожены ночью и утром этого дня.

Руководитель МВА Александр Вилкул отметил, что на месте поражения объекта гражданской инфраструктуры "работают все спасательные и коммунальные службы".

"Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшей школе, там где и в прошлый раз – местные поймут. Будут выдаваться стройматериалы, будут приниматься заявления на материальную помощь от города", – добавил он.

Также Александр Вилкул уточнил, что в результате последнего удара по городу "семь раненых, один тяжелый, трое средней тяжести, трое легких, которые будут лечиться амбулаторно".

А по обновленной информации Лысака, по состоянию на сейчас известно о восьми раненых гражданских.

Также глава области отметил, что среди поврежденного вторым ударом по городу два многоквартирных дома, учебное заведение, отель и несколько транспортных средств.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 4 июля на Днепропетровщине вела атаку не только дронами-камикадзе типа "Шахед". Также оккупанты применили КАБы, и один взрыв прогремел в пределах Кривого Рога. Во время первой атаки на город пострадали шесть человек, среди них – спасатели.

Таким образом, всего за сутки в городе ранены 14 гражданских лиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!