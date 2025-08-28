'Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров': Зеленский отреагировал на новую атаку на Украину, которая оборвала восемь жизней, и обратился к Китаю и Венгрии

Ночной массированный удар России по Украине только в Киеве оборвал по меньшей мере восемь жизней, десятки людей получили ранения, под завалами спасатели ищут мирных жителей. Эта атака является ответом на вопрос, готова ли Москва к завершению войны: Кремль выбирает баллистику, а не стол переговоров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул: Россия продолжает убивать, потому что часть мира закрывает глаза на ее зверства – и обратился к Китаю и Венгрии.

Что сказал президент

Глава государства подчеркнул: утром 28 августа в Киеве продолжается ликвидация последствий очередного массированного комбинированного удара войск РФ.

Спасатели разбирают завалы обычного жилого дома, по которому ударили россияне.

"Очередной массированный удар против наших городов и громад. Опять убийства. Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким. Люди до сих пор могут быть под завалами. Десятки раненых", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул: жуткие кадры из украинской столицы красноречивее всего показывают, как Россия "хочет" мира.

"Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии. Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это означает, что Россия до сих пор не боится последствий. Россия до сих пор пользуется тем, что по крайней мере часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для Путина", – сказал президент.

Зеленский отдельно обратился к Пекину и Будапешту, откуда годами доносятся голоса в защиту государства-террористки.

"Мы ожидаем реакции Китая на происходящее. Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что-либо. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции", – подчеркнул президент Украины.

Он также призвал мировое сообщество отреагировать на преступления России – и наконец перейти от разговоров к конкретным делам.

"Уже точно время новых жестких санкций против России за все, что она делает. Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны. Вечная память всем жертвам России!" – резюмировал президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью Россия ударила по Киеву дронами и ракетами. Зафиксировано прямое попадание в многоэтажку, под завалами люди, среди жертв – дети.

Также враг массированно атаковал Киевскую область. В пристоличном регионе повреждены дома, есть пострадавший.

