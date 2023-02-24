''Россия выискивает новую тактику'': в ОК ''Юг'' предупредили, что оккупанты могут нанести удар после 24 февраля

В Вооруженных силах Украины допускают, что Россия может ударить ракетами или дронами-камикадзе по Украине в годовщину вторжения РФ на территорию нашего государства. Однако не исключено, что враг отсрочит массированные удары на несколько дней.

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Об этом рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. Она также подчеркнула, что сейчас Россия не вывела в Черное море ни одного носителя "Калибров".

В Черноморской акватории, отметила Гуменюк, пока не наблюдается "критических перемен". Однако это не означает, что 24 февраля гарантированно пройдет без ударов со стороны российских войск.

"Не наблюдая активности в море, мы можем сказать, что они выискивают новую тактику. Вполне вероятно и применение "Шахедов" в течение дня, абсолютно не исключена и ракетная атака. Кроме того, можем сказать, что, осознавая, что мы сосредоточены на датах 23-24 февраля, враг может выждать этот период и нанести удар, когда все якобы выдохнутся", – отметила представительница ОК "Юг".

Сейчас на стороне Украины даже погода. Из-за мощного шторма в Черном море войска государства-агрессора были вынуждены уменьшить свою группировку. В настоящее время враг удерживает в Черноморской акватории три корабля. Среди них – ни одного носителя крылатых ракет "Калибр".

Не наблюдается и чрезмерной активности авиации РФ на юге Украины. Сейчас враг концентрируется на воздушной разведке.

"Пока мы не фиксируем критической активности авиации в нашей зоне ответственности. Но видим, что ситуация развивается. Накануне враг активно применял авиацию для разведки и беспилотную авиацию для сбора данных вдоль линии фронта",– отметила Гуменюк.

Напомним, ранее в Воздушных силах предупредили украинцев о риске ракетных ударов РФ в годовщину войны 24 февраля. Впрочем, защитники украинского неба констатируют: враг знает, что Воздушные силы ВСУ готовились к возможным атакам в этот день, поэтому может планировать запуски ракет и "Шахедов" позже.

Также сообщалось, что военный эксперт Петр Черник рассказал, сколько ракет осталось у России. По его словам, в настоящее время в арсенале РФ может быть 80-120 ракет, которые враг мог бы использовать для одного большого ракетного залпа.

В любом случае повторить собственный "рекорд" – нанести удар одновременно 160 ракетами – Россия сейчас не может. Поэтому есть большой риск, что оккупанты прибегнут к диверсионным действиям.