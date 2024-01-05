Россия вывела в Черное море два корабля с суммарным залпом 16 'Калибров': что происходит

Оккупационные российские войска вывели на боевое дежурство в Черном море два носителя крылатых ракет типа "Калибр". Речь идет о фрегатах "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

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Вечером 4 января на официальном Telegram-канале Сил обороны юга Украины сообщили о выходе на боевое дежурство "Адмирала Макарова". Фрегат имеет наготове восемь "Калибров".

Позже стало известно и о фрегате "Адмирал Эссен". Он также имеет на борту восемь крылатых ракет. Так, всего враг держит наготове для возможных ударов по украинским городам 16 "Калибров".

В Силах обороны юга подчеркнули, что уровень ракетной опасности высокий. Там призвали украинцев прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и оперативно реагировать на них.

"Сигналов воздушной тревоги прислушиваемся, действуем собранно и оперативно! Смену обстановки Силы обороны юга отслеживают и сообщают в режиме онлайн! Следите за нашими сообщениями!" – сказано в сообщении.

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, почему Россия не задействовала свои корабли в Черном море во время массированных ракетных атак на Украину. Причиной тому являются проблемы с логистическим обеспечением ракетоносителей в акватории.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР рассказали, что применение морских ударных дронов в 2023 году позволило украинским воинам отбросить российский флот от украинских берегов и заставить корабли ЧФ РФ бежать из Севастопольской бухты. Защитники образовали 200-мильную полосу безопасности в море, обеспечив коридор для торговых судов.