В ВМС объяснили, почему Россия не задействовала во время ракетных атак корабли в Черном море

Стало известно, почему страна-агрессор Россия не задействовала свои корабли в Черном море во время массированных ракетных атак на Украину. Причиной тому являются проблемы с логистическим обеспечением ракетоносителей в акватории.

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Об этом в среду, 3 января, в эфире телемарафона "Єдині новини" сказал спикер Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что основной военно-морской базой для оккупантов остается Севастополь.

"Ракеты находятся в Севастополе и даже если их переместить в Новороссийск, по состоянию на сейчас подтвержденной информации, что они туда переместили оборудование, которое способно загружать эти крылатые ракеты на носители, нет. Поэтому это может быть основной причиной, что явилось следствием противодействия со стороны Сил обороны и безопасности Черноморского флота так называемой РФ в акватории Черного моря", – сказал Плетенчук.

По словам спикера ВМС ВСУ, по состоянию на утро среды в Черном море вообще не было российских ракетоносителей, хотя погодные условия были достаточно благоприятными для выхода таких кораблей и лодок в акваторию.

"Эти единицы, в принципе, фактически всепогодные. Единственное, что утром находилось 3 корабля (не ракетоносители – Ред.), и один – в акватории Азовского моря", – сообщил он.

Напомним, что утром 2 января украинские воины отразили самую масштабную в мире комбинированную атаку, во время которой враг применил БПЛА, крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты. Ни одна страна мира пока не воевала с таким вооружением.

Как сообщал OBOZ.UA, последние удары РФ по Украине засвидетельствовали изменение тактики России в атаках на украинские регионы, отметили в британской разведке. Удары значительной интенсивности были направлены не на энергетику, как прошлой зимой, а прежде всего на военную промышленность Украины.

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