Россия за сутки потеряла еще 700 оккупантов и десятки техники – Генштаб

За минувшие сутки армия государства-оккупанта России потеряла на войне в Украине еще 700 своих захватчиков. Так что количество ликвидированной украинскими войсками живой силы противника за весь период полномасштабной войны уже достигло 131 290 человек.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ на утро 5 февраля. Кроме того, в металлолом на украинской земле превратились тысячи единиц техники "второй армии мира".

Только за последние сутки украинским защитникам удалось уничтожить 2 танка (3220 всего за время войны) и 11 ББМ (6405). Также в Украине сгорело еще 6 артиллерийских систем врага (2226), 2 средства ПВО (227), 2 БПЛА оперативно-тактического уровня (1958) и 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5091).

Кроме того, за время полномасштабной войны наши защитники уничтожили:

– РСЗО – 460 единиц

– самолетов – 294 единиц,

– вертолетов – 284 единиц,

– крылатых ракет – 796,

– кораблей /катеров ‒ 18 единиц,

– специальной техники – 203.

Напомним: накануне стало известно, что защитники Украины в Донецкой области сбили три российских беспилотника. Ими оккупанты пытались вести разведку украинских позиций. От двух дронов остались фактически одни детали, еще один сбитый БПЛА после поражения с виду остался цел, но очевидно, что отлетал свое – после сбития аппарат застрял между кустами.

Между тем сами оккупанты, убегая с поля, бросают тела своих в товарищей, ломая тезисы русской пропаганды о "русские своих не бросают". В частности, на видео, опубликованном Генштабом ВСУ, можно увидеть, как после взрыва снаряда, точно сброшенного украинскими операторами БПЛА, один из захватчиков остался лежать на земле. В то же время второй, увидев в небе что-то, что его испугало, забыл о "побратиме" и накивал пятками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в штабе командования оккупационных войск РФ в Украине подтвердили СМИ, что государство-террорист действительно готовится к новому наступлению в войне против Украины. При этом российские генералы готовы "пустить на фарш" десятки тысяч военных, чтобы угодить высшему командованию;

– под Угледаром защитники Украины устроили засаду в тылу врага. В результате была уничтожена боевая техника противника и взята в плен два оккупанта.

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