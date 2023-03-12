Россия за сутки убила 2 жителей Донбасса: еще четверо получили ранения
В течение суток 11 марта российские военные преступники забрали жизни двух гражданских жителей Донецкой области. Еще четыре человека получили ранения.
Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, во время российских атак погибли мирные жители Константиновки и Тоненького.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Донецкой области погибли 1407 человек и пострадали более 3160. В то же время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним: 11 марта оккупанты обстреляли Донецкую область из реактивных систем залпового огня "Ураган". В частности, россияне атаковали город Константиновка, а также села Николаевка Краматорского района и Максимилиановка Покровского района.
Попадания пришлись на жилые кварталы. В результате погиб 52-летний мужчина и еще четверо граждан в возрасте от 42 до 62 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести. Один из раненых находится в критическом состоянии.
Также захватчики массово обстреляли Донбасс 5 марта. В течение суток они совершили 38 атак против мирного населения. Почти каждая третья из них была авиаракетной. В результате обстрелов были убитые и раненые, среди пострадавших – ребенок.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– по данным Кириленко, в Бахмуте Донецкой области до сих пор живут под обстрелами около 5000 человек, в том числе 37 детей. Они находятся в разных районах города и не хотят уезжать, а некоторые за год войны продолжают прятаться от эвакуации;
– 3 марта Россия также убила двух гражданских на подконтрольной части Донецкой области. Люди в результате российских обстрелов погибли в населенных пунктах Максимилиановка и Северск.
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