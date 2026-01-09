Россия за время полномасштабной войны с Украиной потеряла по меньшей мере 19 генералов: полный список

По состоянию на начало января 2026 года за все время полномасштабной войны как минимум 19 генералов страны-агрессора РФ были ликвидированы. Потери среди российского высшего командного состава фиксировались как непосредственно на фронте, так и в тылу.

Полный список собрал проект The Insider. Он ссылается на открытые данные и сообщения российских и украинских источников. Только часть указанных потерь Москва подтверждала официально.

Некоторые "двухсотые" генералы на момент смерти находились в отставке или служили в добровольческих и штурмовых подразделениях, включая "Шторм Z" и ЧВК.

Ликвидированные Украиной российские генералы

Андрей Суховецкий – генерал-майор

Оккупант, командующий 41-й общевойсковой армией, отправился на концерт Кобзона 28 февраля 2022 года в Черниговской области. Его застрелил снайпер. Суховецкий является первым генералом, чья гибель была подтверждена российской стороной.

Олег Митяев – генерал-майор

Возглавлял 150-ю мотострелковую дивизию. Считается погибшим в ходе боев за Мариуполь весной 2022 года. О его ликвидации заявлял "Азов"; информация частично подтверждалась провоенными источниками в РФ.

Владимир Фролов – генерал-майор

Занимал должность заместителя командующего 8-й общевойсковой армией. В ряды "двухсотых" перешел 10 марта 2022 года в Мариуполе. Официальная версия – работа снайпера.

Андрей Симонов – генерал-майор

Руководил войсками радиоэлектронной борьбы Западного военного округа. Предположительно, ликвидирован 30 апреля 2022-го в результате удачного артиллерийского удара по командному пункту оккупантов в районе Изюма Харьковской области.

Канамат Боташев – генерал-майор (в отставке)

После увольнения со службы Боташев в составе ЧВК "Вагнера" отправился на войну против Украины. Его самолет Су-25 был сбит украинскими защитниками 22 мая 2022 года. Российские власти признали факт его гибели.

Роман Кутузов – генерал-лейтенант

Начальник штаба и первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией. Заслуженное наказание за вторжение в Украину он получил 5 июня 2022 года в районе Попасной Луганской области. Гибель подтверждена официально.

Дмитрий Ульянов – генерал-майор (в отставке)

Командовал полком, сформированным из мобилизованных в Татарстане. "Задвухсотился" 6 февраля 2023 года.

Сергей Горячев – генерал-майор

Занимал должность начальника штаба 35-й общевойсковой армии. Удар по штабу армии в Приморске во время украинского контрнаступления 12 июня 2023 года стал для него последним.

Олег Цоков – генерал-лейтенант

Заместитель командующего Южным военным округом. Ликвидирован 11 июля 2023 года, когда украинские военные атаковали запасной командный пункт 58-й армии в оккупированном Бердянске.

Владимир Завадский – генерал-майор

Был заместителем командующего 14-м армейским корпусом. Погиб 28 ноября 2023 года в районе села Крынки в Херсонской области. Версии отличаются: генерал-майор либо подорвался на мине, либо был убит во время обстрела.

Игорь Трифонов – генерал-майор полиции (лишен звания)

Он был начальником УМВД Екатеринбурга, но его поймали на взяточничестве и судили. Россиянин стал "двухсотым" в бою 12 декабря 2023 года, что было подтверждено пропагандистскими источниками.

Андрей Головацкий – генерал-майор (в отставке)

Ранее занимал пост первого заместителя начальника штаба Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД. Погиб 30 июня 2024 года.

Ильдар Саидов – генерал-майор таможенной службы

После мобилизации был зачислен в штурмовое подразделение "Шторм Z". Дата ликвидации – 14 сентября 2024 года.

Павел Клименко – генерал-майор

Командовал 5-й гвардейской бригадой. За вторжение в Украину поплатился 6 ноября 2024-го; факт его смерти подтвержден официально.

Игорь Кириллов – генерал-лейтенант

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Его машина взорвалась на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря 2024 года. Вместе с высокопоставленным оккупантом погиб его водитель.

Константин Смешко – генерал-майор

Скончался 26 декабря 2024 года на территории России. Официально не сообщалось о том, как именно это произошло. Неподтвержденные источники предполагали, что он мог попасть под авиаудар либо атаку HIMARS.

Ярослав Москалик – генерал-лейтенант

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Ликвидирован 25 апреля 2025 года вследствие взрыва на территории Российской Федерации.

Михаил Гудков – гвардии генерал-майор

Занимал пост заместителя главнокомандующего ВМФ России. По данным украинских СМИ, погиб 2 июля 2025 года при ракетном ударе; российская сторона сообщала о смерти "при выполнении боевой задачи" на Курщине.

Фанил Сарваров – генерал-лейтенант

Возглавлял Управление оперативной подготовки Генштаба РФ. 22 декабря 2025 года в Москве машина, которая была заминирована, взорвалась вместе с Сарваровым. Смерть подтверждена официально.

Как ранее писал OBOZ.UA, в конце 2025 года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявлял, что ежедневно на войне государство-агрессор РФ теряет примерно 1000–1100 солдат. Если принимать во внимание именно убитых, то потери в войсках России в шесть раз больше, чем в Украины.

