Россия заманивает в свои ряды ''гастарбайтеров'', но несет большие потери: ВСУ устроили ''бавовну'' на складе БК – Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины накануне отбили атаки войск РФ на Херсонщине, Луганщине и Донетчине. Защитники поразили несколько районов сосредоточения врага, а также сбросили "бавовну" на его склад боеприпасов и позиции техники, нанеся новые потери.

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Чтобы компенсировать их, страна-агрессор прибегает уже к привлечению в ряды своих войск "гастарбайтеров", которые в итоге сдаются в плен. О событиях на фронте сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 17 февраля.

Отмечается, что за прошедшие сутки страна-агрессор применила 41 ракету разных типов по территории Украины, пять из них – переработанные ЗСК С-300 – по Харькову. Силы обороны сбили 16 ракет. В то же время оккупанты также нанесли 24 авиаудара и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Угроза нанесения ударов РФ остается высокой по всей территории Украины. На 359-е сутки войны основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Накануне наши защитники отбили атаки ВС РФ в районах н. п. Гряниковка и Синьковка Херсонской области; Стельмаховка, Кременная, Диброва и Белогоровка – Луганской; Раздолевка, Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар на Донетчине.

Ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях агрессор продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не выявлены. На полигонах Беларуси продолжается подготовка российских войск. Враг не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений, а также населенных пунктов вдоль госграницы. За прошедшие сутки им подверглись районы Поповки, Бачевска, Партизанского Сумской области, а также Ветеринарного, Гранова, Светличного, Стрелечья, Волчанска на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях ВС РФ обстреляли Новомлынск, Двуречную, Гряниковку, Кучеровку Харьковской области; Стельмаховку, Невское, Краснопоповку на Луганщине и Берестовое на Донетчине.

На Бахмутском направлении огневое воздействие от оккупантов испытали Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Федоровка, Васюковка, Парасковьевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка и Озаряновка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях захватчики совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Донецкой области.

На Запорожском направлении огневое поражение понесли районы н. п. Зеленое Поле и Новополь на Донетчине, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Каменское на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня страдали Змиевка, Токаревка, Антоновка и Херсон. Пострадали мирные люди.

Во временно захваченном Мелитополе на Запорожье обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной оккупантами. Посредством нее российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM операторов.

А вот в временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных беспилотников.

Чтобы восполнять потери в живой силе, Россия разными способами привлекает в ряды оккупационных войск разные категории общества, в частности "гастарбайтеров". Так, недавно нашим защитникам, которые держат оборону в Волновахском районе Донецкой области, сдался в плен один из таких работников.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один – по позиции их зенитно-ракетного комплекса.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения живой силы армии РФ, артиллерийское подразделение на огневой позиции, две позиции зенитно-ракетных комплексов, склад боеприпасов, а также два других важных объекта врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ISW, российские войска пытаются захватить Бахмут к годовщине вторжения в Украину. Также агрессор увеличивает применение авиации в войне.

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