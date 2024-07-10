Россия заплатит за войну: в Гааге создадут комиссию по рассмотрению заявлений для Украины

В Гааге в рамках выполнения Формулы мира была проведена подготовительная встреча по разработке международного инструмента по созданию комиссии по рассмотрению заявлений от Украины. Встречу представителей 51 страны со всех континентов, ЕС и Совета Европы, организовали представители Офиса президента и Минюста Украины совместно с дипломатами и МИД Нидерландов, и представителями Международного реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ.

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Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины, бывшая заместитель министра юстиции Ирина Мудра. Именно она и открыла заседание, которое началось с минуты молчания по поводу последних обстрелов украинских городов.

По словам чиновницы, есть вероятность, что указанная комиссия заработает уже в следующем году.

"Мы достигли согласия по основным принципам работы будущей комиссии и поставили цель запустить ее до конца следующего года. Этому будет предшествовать большая работа по согласованию, принятию и ратификации нового международного инструмента, первый проект которого уже был презентован для обсуждения", – отметила Мудра.

Она напомнила о решении Генассамблеи ООН, что Россия должна заплатить за ущерб, который страна-агрессор наносит своими преступлениями на территории Украины. Именно Генассамблея ООН рекомендовала создать соответствующий международный компенсационный механизм.

"Это решение ГА ООН заложило основу для одного из ключевых положений седьмого пункта Формулы мира президента Зеленского – возмещение ущерба", – уточнила Мудра.

Международный компенсационный механизм состоит из трех элементов. Это Реестр убытков, комиссия по рассмотрению заявлений и компенсационный фонд. Реестр ущерба был основан в мае 2023 года, и уже в апреле этого года начал принимать заявления по первой из 44 категорий.

"Следующие 12 категорий будут запущены в ближайшее время, следите за новостями. Работа по привлечению России к ответственности продолжается", – отметила Мудра.

Как сообщал OBOZ.UA, только за первые сутки после запуска Международного реестра ущерба, нанесенного войной РФ, украинцы подали в него более 500 обращений. В целом ожидается, что украинцы заполнят не менее 8 млн заявлений только по первой из 44 категорий – заявления о повреждении имущества. Как это сделать, мы писали здесь.

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