Россия запустила фейк о "подготовке диверсии Украины и Запада на ЗАЭС": в ЦПД указали, что стоит за провокацией врага

Российская пропаганда снова распространяет лживые заявления о якобы "подготовке диверсии" на Запорожской атомной электростанции со стороны Украины и стран Запада. Такие сообщения являются частью информационной операции РФ, направленной на запугивание населения и оправдание возможных собственных действий.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации. Так, Служба внешней разведки России заявила, что "Запад готовится обвинить Москву" в возможной аварии на ЗАЭС, а "НАТО якобы подталкивает Киев к диверсии с жертвами среди украинцев и европейцев".

На самом же деле эти обвинения не имеют ничего общего с реальностью и могут быть прикрытием для подготовки новой провокации самой России.

Отмечается, что российские спецслужбы неоднократно распространяли подобные "предупреждения" перед собственными преступлениями.

"Российские спецслужбы регулярно заранее распространяли фейковые "предупреждения" – обвиняли Украину или Запад в подготовке терактов, чтобы в случае собственного преступления переложить ответственность и сформировать нужный информационный фон. Подобные "пророчества" СВР РФ уже делала – о диверсиях на трубопроводах, терактах в Европе или атаках на объекты критической инфраструктуры. Ни одно из них не оправдалось", – отметили в ЦПД.

Отмечается, что именно Россия несет полную ответственность за безопасность Запорожской АЭС, ведь именно она оккупировала станцию, разместила там военную технику и оказывает давление на украинский персонал.

Что предшествовало

23 сентября Запорожская атомная электростанция снова осталась без внешнего питания после повреждения последней высоковольтной линии 750 кВ. Это уже десятый случай потери подключения к энергосистеме с начала широкомасштабного вторжения России. Из-за инцидента крупнейшая атомная станция Европы более двух недель работала в аварийном режиме, используя дизель-генераторы для поддержания систем охлаждения шести энергоблоков и бассейнов с отработанным топливом.

Россия устроила провокацию с обесточиванием оккупированной электростанции, поскольку пытается переподключить ее к собственной энергосистеме. Такой сценарий является угрожающим, потому что у оккупантов в "Росатоме" нет специалистов, которые могли бы эффективно управлять станцией, модернизированной уже в независимой Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 октября на Запорожской АЭС начали ремонт поврежденных линий электропередачи после четырехнедельного перебоя в работе. Это стало возможно благодаря установлению местных зон прекращения огня, что позволило украинским специалистам и международным экспертам безопасно возобновлять энергоснабжение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!