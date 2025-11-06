УкраїнськаУКР
Россия запустила фейк о "подготовке диверсии Украины и Запада на ЗАЭС": в ЦПД указали, что стоит за провокацией врага

Ольга Ганюкова
ЗАЕС

Российская пропаганда снова распространяет лживые заявления о якобы "подготовке диверсии" на Запорожской атомной электростанции со стороны Украины и стран Запада. Такие сообщения являются частью информационной операции РФ, направленной на запугивание населения и оправдание возможных собственных действий.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации. Так, Служба внешней разведки России заявила, что "Запад готовится обвинить Москву" в возможной аварии на ЗАЭС, а "НАТО якобы подталкивает Киев к диверсии с жертвами среди украинцев и европейцев".

На самом же деле эти обвинения не имеют ничего общего с реальностью и могут быть прикрытием для подготовки новой провокации самой России.

Отмечается, что российские спецслужбы неоднократно распространяли подобные "предупреждения" перед собственными преступлениями.

"Российские спецслужбы регулярно заранее распространяли фейковые "предупреждения" – обвиняли Украину или Запад в подготовке терактов, чтобы в случае собственного преступления переложить ответственность и сформировать нужный информационный фон. Подобные "пророчества" СВР РФ уже делала – о диверсиях на трубопроводах, терактах в Европе или атаках на объекты критической инфраструктуры. Ни одно из них не оправдалось", – отметили в ЦПД.

Отмечается, что именно Россия несет полную ответственность за безопасность Запорожской АЭС, ведь именно она оккупировала станцию, разместила там военную технику и оказывает давление на украинский персонал.

Россия запустила фейк о "подготовке диверсии Украины и Запада на ЗАЭС": в ЦПД указали, что стоит за провокацией врага

Что предшествовало

23 сентября Запорожская атомная электростанция снова осталась без внешнего питания после повреждения последней высоковольтной линии 750 кВ. Это уже десятый случай потери подключения к энергосистеме с начала широкомасштабного вторжения России. Из-за инцидента крупнейшая атомная станция Европы более двух недель работала в аварийном режиме, используя дизель-генераторы для поддержания систем охлаждения шести энергоблоков и бассейнов с отработанным топливом.

Россия устроила провокацию с обесточиванием оккупированной электростанции, поскольку пытается переподключить ее к собственной энергосистеме. Такой сценарий является угрожающим, потому что у оккупантов в "Росатоме" нет специалистов, которые могли бы эффективно управлять станцией, модернизированной уже в независимой Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 октября на Запорожской АЭС начали ремонт поврежденных линий электропередачи после четырехнедельного перебоя в работе. Это стало возможно благодаря установлению местных зон прекращения огня, что позволило украинским специалистам и международным экспертам безопасно возобновлять энергоснабжение.

