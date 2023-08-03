Россия запустила ИПСО о распространении гепатита B среди военных ВСУ: что известно

Российские пропагадистские СМИ и Telegram-каналы продолжают распространять ложь об Украине и наших Силах обороны. Сейчас они запустили фейк о том, что военные 103-й отдельной бригады территориальной обороны якобы стали источником распространения гепатита В во львовских больницах.

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Пропагандисты говорят, что врачи медучреждений Львова якобы обнаружили уже 49 случаев заболевания. Однако эти данные не соответствуют действительности. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины в Telegram.

"Верифицировав информацию в 103 ОБр ТрО, Центр противодействия дезинформации сообщает, что эта ложь является частью российской ИПСО, цель которой – дискредитация бригады и ее командования", – говорится в сообщении.

В Центре отметили, что цель этих фейков проста – враг пытается деморализовать личный состав 103 бригады, надеясь, что это снизит мотивацию и боевой дух наших воинов.

"Не доверяйте сомнительным источникам информации!" – призывали в ЦПД.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская пропаганда выпустила фейк с "допросом пленного солдата ВСУ", который повторил бессмысленные кремлевские нарративы о войне в Украине. Оказалось, что мужчина на видео – житель Москвы Роман Новожилов.

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