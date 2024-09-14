Россия запустила несколько групп 'Шахедов': какие области Украины оказались под угрозой удара

Вечером в субботу, 14 сентября, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты запустили ударные БПЛА с северо-восточного направления.

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Об угрозе сообщили в воздушных силах ВСУ. Вражеские ударные БПЛА из Курской области летели через Сумскую область в направлении Полтавщины.

"Несколько групп вражеских ударных БПЛА на севере Сумщины двигаются на Полтавщину (курс юго-западный) и на Харьковщину (курс юго-восточный)", – писали военные.

Впоследствии новая группа ударных БПЛА летела из Белгородской области через Харьковщину курсом на юг. Еще одна группа "Шахедов" была обнаружена на востоке Сумской области (курс на запад), а БПЛА в центральной части Полтавщины двигались в западном направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 сентября российские оккупанты запустили против Украины 76 ударных беспилотников типа Shahed. 72 вражеских дрона сбили силы противовоздушной обороны.

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