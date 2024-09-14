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Россия запустила несколько групп "Шахедов": какие области Украины оказались под угрозой удара

София Закревская
War
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Россия запустила несколько групп 'Шахедов': какие области Украины оказались под угрозой удара

Вечером в субботу, 14 сентября, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты запустили ударные БПЛА с северо-восточного направления.

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Об угрозе сообщили в воздушных силах ВСУ. Вражеские ударные БПЛА из Курской области летели через Сумскую область в направлении Полтавщины.

"Несколько групп вражеских ударных БПЛА на севере Сумщины двигаются на Полтавщину (курс юго-западный) и на Харьковщину (курс юго-восточный)", – писали военные.

Россия запустила несколько групп "Шахедов": какие области Украины оказались под угрозой удара

Впоследствии новая группа ударных БПЛА летела из Белгородской области через Харьковщину курсом на юг. Еще одна группа "Шахедов" была обнаружена на востоке Сумской области (курс на запад), а БПЛА в центральной части Полтавщины двигались в западном направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 сентября российские оккупанты запустили против Украины 76 ударных беспилотников типа Shahed. 72 вражеских дрона сбили силы противовоздушной обороны.

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