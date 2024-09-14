Армия России этой ночью запустила по Украине 70 "шахедов", большинство сбито, – Зеленский

В ночь на 14 сентября российские оккупанты запустили против Украины 70 ударных беспилотников типа Shahed. Большинство вражеских дронов сбили силы противовоздушной обороны.

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Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что армейская авиация, мобильные огневые группы и ПВО работали в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.

"Нам нужно больше возможностей для усиления воздушного щита, противовоздушной обороны и дальнобойности, чтобы и дальше защищать жизнь и наших людей. Работаем над этим со всеми партнерами Украины", – подчеркнул глава государства.

Напомним, вечером 13 сентября также стало известно, что Россия вывела в акваторию Черного моря четыре ракетоносителя. Все они оснащены крылатыми ракетами типа "Калибр" суммарным залпом до 24 единиц. Украинцев призвали идти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги и следить за сообщениями ВС.

Минувшей ночью оккупанты также атаковали Украину "Шахедами". Из 26 запущенных беспилотников силы ПВО уничтожили 24. Защитники неба работали в Николаевской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 сентября россияне атаковали Одессу и Одесский район дронами-камикадзе. Обломками сбитых ударных беспилотников повреждены гаражи, жилые дома и легковые автомобили.

– 12 сентября оккупационная армия РФ атаковала Хмельницкую область ударными дронами-камикадзе Shahed. В результате обстрела на территории региона возник пожар.