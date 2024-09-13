Оккупанты ночью атаковали Одессу дронами: повреждены дома, авто, есть пострадавший

В ночь на 13 сентября россияне атаковали Одессу и Одесский район дронами-камикадзе. Обломками сбитых ударных беспилотников повреждены гаражи, жилые дома и легковые автомобили.

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Известно о пострадавшем. Подробности раскрыл глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Шахеды" по облцентру и Одесскому району оккупанты запускали из временно оккупированного Крыма. Воздушное сражение в области длилось почти час. Вражеские дроны были сбиты, однако обломки беспилотников натворили беды.

"В результате падения обломков в Одессе и районе, по предварительной информации, повреждены: 4 гаража, остекление в 20 частных жилых домах, 4 легковых автомобиля и две пристройки к жилым домам. Пострадал один человек: у 74-летнего мужчины резаная рана руки. Помощь медики оказали на месте", – говорится в сообщении.

Кипер добавил, что правоохранители фиксируют последствия очередной атаки войск РФ на гражданское население Одесской области.

"В который раз очень прошу оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие!" – призвал он.

Напомним, также ночью оккупанты ударили по Днепропетровщине. Под вражеским огнем оказались Никополь, Мировская и Марганецкая громады. Вражеские дроны-камикадзе и артиллерия повредили жилые дома, ранения получила женщина.