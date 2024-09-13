Оккупанты ударили по Днепропетровщине: повреждены дома, пострадала женщина. Фото

Вечером 12 сентября и в течение ночи российская оккупационная армия продолжила терроризировать жителей Днепропетровской области. Враг наносил удары по Никопольскому району.

Вследствие обстрелов пострадала 73-летняя местная жительница. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Российские террористы обстреливали мирных жителей дронами-камикадзе и артиллерией. В Никополе пострадала местная жительница. С осколочным ранением головы женщину доставили ​​в больницу для оказания всей необходимой медицинской помощи.

Также в районном центре зафиксированы повреждения трех частных домов и линии электропередач. Кроме того, разрушены две хозяйственные постройки в Никополе и в Мировской громаде.

В Марганецкой громаде оккупанты обстреляли один частный дом. Также огонь из артиллерии враг открывал по Красногригорьевской громаде. Информация о последствиях обстрелов уточняется. На других территориях Днепропетровщины ночь прошла тихо.

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Напомним, Россия в ночь на 12 сентября нанесла удары иранскими "Шахедами" по городу Конотоп на Сумщине. Больше всего пострадала гражданская инфраструктура. В городе нет света, мобильной связи и интернета. Не ездят трамваи, так как повреждены рельсы.

Ранее сообщалось, что 12 сентября российские оккупанты обстреляли транспорт гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области. Вследствие теракта погибли три человека. Еще двое людей получили ранения.

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